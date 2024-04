Elezioni Europee 8 e 9 Giugno 2024. Presentazione delle candidature. Orari di Apertura

Per adempimenti connessi alla presentazione delle candidature per le Elezioni Europee 8 e 9 giugno 2024, l’Ufficio Elettorale del Comune – presso lo Sportello Unico del Cittadino in Via Milano 7 – Tel. 049/8042244 oppure 049/8042224 sarà aperto nei seguenti giorni e orari:

sabato 27 aprile 2024: dalle ore 8,30 alle ore 13,00;

domenica 28 aprile 2024: dalle ore 8,30 alle ore 13,00;

lunedì 29 aprile 2024: dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

martedì 30 aprile 2024: dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

mercoledì 1 maggio 2024: dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

Si precisa che durante le aperture straordinarie rispetto al normale orario di apertura dello Sportello Unico del Cittadino, l’ufficio si occuperà solo degli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature.

(Comune di Albignasego)