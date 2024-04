Consultazioni elettorali 8 e 9 giugno 2024 – Richiesta locali per lo svolgimento di attività politiche

Sono disponibili i seguenti locali per riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività politica da parte dei partiti o movimenti in funzione delle prossime consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno:

Locali presso la Biblioteca Pubblica di Sarmeola, Viale Po n. 16

Sono utilizzabili due sale con le seguenti caratteristiche, previa verifica da effettuare di volta in volta presso il settore Biblioteca (tel. 049/633766):

– sala gruppi, capienza max 17 persone

– sala riunioni, capienza max 52 persone

Le richieste devono essere presentate almeno 7 giorni lavorativi prima dell’incontro, utilizzando il modulo in allegato.

Auditorium dell’Assunta a Rubano, Via Palù n. 2 – capienza max 144 persone

Per l’utilizzo dell’Auditorium dell’Assunta e delle relative attrezzature (impianto audio, strumentazioni video), è necessario contattare direttamente la Biblioteca Comunale (tel. 049/633766) prima di presentare la richiesta per verificare la disponibilità della sala. La richiesta deve essere presentata almeno 7 giorni prima dell’incontro, utilizzando il modulo in allegato.

Locali presso gli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo “M. Buonarroti”

– atrio dell’istituto secondario di primo grado di Sarmeola, Viale Po n. 20, capienza max inferiore ai 100 persone

– atrio della scuola primaria Salvo D’Acquisto di Via Belle Putte n. 1 a Bosco di Rubano, capienza max inferiore ai 100 persone

La richiesta deve essere presentata almeno 7 giorni prima dell’incontro, utilizzando il modulo in allegato.

Sala riunioni presso il centro diurno dell’A.I.S.M. di Villaguattera, Via Perlasca 2 – capienza max 50 persone

La richiesta deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’incontro, utilizzando il modulo in allegato.



I moduli di richiesta dei locali dovranno essere inviati all’indirizzo pec: [email protected] o presentati in forma cartacea direttamente al PuntoSi del Comune.

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Segreteria 049 8739201.

(Comune di Rubano)