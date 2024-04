18 aprile 2024

(Arv) Venezia 18 apr. 2024 – La Seconda commissione consiliare permanente, acquisito il parere favorevole della Prima commissione in ordine all’articolo 66 del Regolamento consiliare, ha definitivamente licenziato il Progetto di legge regionale n. 238 della Giunta in materia di valutazioni ambientali e autorizzazione integrata ambientale (AIA), che approderà così all’esame dell’Aula.

È iniziato l’esame del Progetto di legge regionale n. 244, della Giunta, “Veneto Territorio Sostenibile- Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto”, già illustrato precedentemente.

L’obiettivo è la ricognizione sostanziale, il coordinamento tecnico e l’aggiornamento della legislazione esistente in materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di edilizia e di paesaggio, al fine di garantire, in un’ottica di semplificazione, la chiarezza e la certezza del diritto e, al contempo, una migliore conoscibilità della normativa e una più semplice fruibilità della stessa da parte di enti e cittadini. In particolare, si vogliono eliminare le ridondanze e risolvere le problematiche emerse a seguito della copiosa attività normativa che, negli anni successivi all’entrata in vigore della riforma urbanistica regionale del 2004, ha integrato e modificato più volte la normativa regionale o ha trattato temi specifici aventi rilevanti implicazioni sulla pianificazione.

(Regione Veneto)