Comune di Padova: OPERÀ COMÍX la notte della Lirica a fumetti nella foresta di Sherwood

Il 16 giugno il Palco dello Sherwood Festival ospiterà un’imperdibile serata musicale dedicata all’incontro tra l’Opera Lirica e il Fumetto. L’iniziativa, unica nel suo genere, nasce dalla sinergia tra CORA ETS, compagnia lirica nata a Padova nel 2020, GASP!, realtà che da anni si occupa di promuovere il Fumetto indipendente, e Sherwood Festival che ha deciso di investire in un coraggioso progetto artistico.

Tra gli obiettivi di questa imperdibile performance c’è quello di rimettere in contatto gli spettatori con un genere musicale che per troppo tempo, nell’immaginario collettivo, è appartenuto a un pubblico d’élite.

Lo spettacolo proporrà, ovviamente dal vivo, alcune delle più famose arie d’opera, unite tra loro da un sottile fil rouge. Già questo sarebbe sorprendente nella cornice di Sherwood Festival, ma la serata proporrà qualcosa di assolutamente inedito. Alle spalle dei cantanti su un grande ledwall prenderanno forma i disegni, ispirati ai personaggi delle stesse opere, realizzati in diretta da alcuni famosi fumettisti. Un’esperienza del tutto nuova che promette di essere estremamente interessante. Il biglietto della serata è fissato al prezzo simbolico e promozionale di un euro.

SHERWOOD: Alex Favaretto “Da sempre il nostro Festival dà spazio a varie forme artistiche, cercando di fonderle e farle incontrare per dare vita a qualcosa di nuovo ed inedito. Questa ambiziosa serata fa incontrare la lirica ed il fumetto indipendente per far avvicinare il pubblico della foresta di Sherwood ad una contaminazione originale ed inedita”.

CORA: jacopo Pesiri: “La nostra Compagnia è nata per portare la Lirica ovunque. Approdare al Palco di Sherwood ha un significato enorme: è un’opportunità fantastica per mostrare che l’Opera può far divertire ed appassionare davvero chiunque, ed è una sfida logistica imponente. Dimostreremo che è possibile produrre spettacolo in modo innovativo, in contesti inusuali, con coraggio ma sempre rispettando la musica e le idee di chi l’ha composta, che per noi è la cosa più importante.

La regia dell’evento è a firma di due nomi illustri: Alessandra Premoli e Luisa Baldinetti, che da anni lavorano nei più importanti Teatri Lirici del mondo.

Alessandra Premoli: “Operà Comìx porterà al pubblico dello Sherwood una modalità innovativa di incontro con la Lirica, inaspettata e per questo sorprendente. Non un gala, non un semplice concerto, ma uno spettacolo in cui corpi voci e strumenti, accompagnati dal live drawing di artiste e artisti del fumetto, daranno vita a splendida musica immortale attraverso un linguaggio attuale e contemporaneo. Non c’è polvere nella lirica: è Arte che parla di noi – oggi”.

Luisa Baldinetti: “È fondamentale, oggi, restituire la musica lirica alle persone, al grande pubblico per cui è stata scritta e noi vogliamo farlo in modo semplice e comunicativo, rendendo giustizia alla sua anima pop. La musica è musica, senza etichette e confini. Può sembrare trasgressivo proporre la Lirica in un festival come Sherwood, ma non c’è posto migliore. Per noi vuol dire riportarla a casa”.

Un incontro artistico la cui linea narrativa è proprio quella della striscia di un fumetto.

Giacomo Taddeo Traini: “Gasp ormai da anni cerca di promuovere e dare spazio alle novità sulla scena del fumetto, cercando di legarlo sempre ad altre arti performative.

Unire il fumetto all’opera, un genere musicale che sembra così distante da una forma letteraria tipicamente popolare, è un esperimento del tutto inedito che porterà sicuramente un risultato nuovo. Una sinergia culturale, una proposta nuova che ci darà moltissime sorprese”.

L’iniziativa vedrà inoltre la preziosa partecipazione di due cantanti lirici di fama planetaria: il soprano Paoletta Marrocu e il basso Riccardo Zanellato, interpreti che hanno ottenuto il consenso dei più importanti Teatri del mondo. Protagonisti della serata saranno i cantanti padovani della Compagnia CORA, che sta puntando in alto con risultati sempre sorprendenti, e che sta riuscendo a creare quella “rete virtuosa” di spettacolo a partire dal territorio, valorizzando la produzione locale e gli artisti della nostra città. La direzione musicale sarà affidata alla promettente bacchetta, sempre padovanissima, della Maestra Camilla Sabbadin che dal podio guiderà l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani. Il Maestro Silvano Zabeo sarà direttore artistico del progetto.

Nomi di rilievo anche nella squadra tecnica guidata da Giulio Giacon e Piero Chinello che gestiranno la fonica.

La collaborazione tra CORA, Gasp! e Sherwood porterà sicuramente in Palco uno degli eventi più innovativi dell’estate padovana.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)