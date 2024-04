Vinitaly: Casa Coldiretti chiude in ‘bellezza’ con la wine beauty delle donne e la degustazione in rosa

Shampoo, bagnoschiuma, fluido corpo e lozioni all’uva di Verdicchio, Nebbiolo, Barbera, Bonarda ed ancora creme alla linfa di vite e scrub con gli scarti della potatura, per gli uomini anche il dopobarba all’Amarone. SOno queste alcune proposte della linea wine beauty esposte a ‘ Casa Coldiretti’ in occasione del Vinitaly che oggi chiude con un trionfo in rosa grazie alla degustazione di vini rosè prodotti dalle imprenditrici agricole italiane. Da Nord a Sud d’Italia le esperienze legate alla viticoltura a titolarità femminile si esprimono in diverse capacità professionali.

È proprio in campagna che le donne sanno coniugare al meglio passioni e ambizioni personali sviluppando competenze tecniche integrate con la natura: dall’arte di dipingere con il vino allo sviluppo turistico con attività ricreative in vigna, dagli eventi glamour tra i filari all’agriestetica che impiega i prodotti di bellezza a kmzero.

Molti gli esempi presentati allo stand – spiega Valentina Galesso responsabile Donne Coldiretti Veneto – volendo giocare in casa cito la linea delle agricoltrici veronesi di Coldiretti come Veronica e Alice Tommasini della Cantina Piccoli Wines e Veronica con Gloria di Corte Canella. Sono le nostre testimoni a kmzero che hanno diversificato la produzione creando linee di bellezza dall’intuizione e dall’amore di chi da sempre è a diretto contatto con il mondo dell’enologia e ne conosce perfettamente, oltre alle qualità e al gusto, anche le proprietà cosmetiche derivanti dal principio base dell’uva: i polifenoli, così come la linfa della vite o gli scarti della potatura, sono validi alleati della cura del corpo.

Questi cosmetici sono tutti green – conclude Galesso – e provengono direttamente dalle aziende agricole, facilmente reperibili nella rete dei mercati e delle fattorie di Campagna Amica.