La Roma conferma De Rossi “Resta con noi”

ROMA (ITALPRESS) – A poche ore da una partita che ha una grande importanza per il presente e il futuro della Roma, Dan e Ryan Friedkin annunciano la conferma di Daniele De Rossi. L’ex capitano giallorosso, chiamato a metà gennaio per sostituire l’esonerato Josè Mourinho, si è meritato la conferma assicurando risultati e gioco. “Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell’AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro”, informa la proprietà a poche ore dal ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma questa sera all’Olimpico contro il Milan (si parte dall’1-0 con cui i giallorossi hanno espugnato San Siro). “Nel suo breve mandato come capo allenatore – prosegue la nota della società -, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma. La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali”.

“Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell’AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni”, conclude la nota della società. De Rossi aveva accettato l’incarico con grande entusiasmo, firmando fino a giugno. Adesso l’accordo per un rinnovo che premia il lavoro fin qui (egregiamente) svolto.

