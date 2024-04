Innovazione, sicurezza e blockchain: opportunità e applicazioni

Innovazione, sicurezza, blockchain e criptovalute. Numerose sono le sfide nel settore fintech, della cybersicurezza e degli smart payment. Nei giorni scorsi se ne è parlato a lungo tra esperti ed istituzioni durante i lavori dell’Innovation Cybersecurity Summit promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Sul mondo cripto, della finanza decentralizzata e blockchain, è intervenuto l’esperto Andrea Sidoti, CTO della SWAG. “Innovazione e cybersicurezza oggi sono i due temi fondamentali per il futuro e quindi non solo per l’IT ma per lo sviluppo del paese in generale, quindi cybersicurezza che deve accompagnare l’innovazione e che è motore dell’innovazione stessa insomma. Nel suo ambito io lavoro nella finanza decentralizzata che presenta non solo nuove sfide a livello di innovazione tecnologica, quindi, ricerca di paradigmi nuovi all’interno della dell’ambito finanziario che è sempre stato un ambito invece un po’ più conservativo, ma soprattutto questi paradigmi hanno aperto problematiche di sicurezza che quindi vanno affrontate in maniera precisa e con una visione anche di lungo termine”, conclude Sidoti.