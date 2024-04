Il gender pay gap nella filiera della moda italiana

Start of Block: Default Question Block

L’indagine è condotta da PwC in collaborazione con Global Fashion Agenda e CNMI e si propone di indagare la presenza femminile nella filiera della moda italiana. Verranno poste domande sul numero di dipendenti per genere (es.: numero di addetti, concentrazione in posizioni manageriali, contratti part-time, ecc.), sull’azienda in generale (codice ATECO, classe di fatturato), sulle politiche adottate dall’azienda e sugli strumenti implementati. I partecipanti all’indagine devono quindi essere rappresentanti aziendali in possesso di queste informazioni (es. HR, responsabili della funzione di diversità, equità ed inclusione ecc.).

Le risposte saranno utilizzate per identificare le caratteristiche delle disuguaglianze salariali e retributive nelle catene del valore della moda, per avere una visione dell’attuale panorama di soluzioni e per comprendere l’interesse e i criteri per i programmi di azione collettiva. La vostra partecipazione consentirà una maggiore comprensione di questo tema ed è di grande importanza per garantire che la prospettiva degli imprenditori e produttori italiani sia rappresentata nel momento in cui vengono sviluppate soluzioni su questo tema in linea con la legislazione europea.

Il sondaggio non richiede più di 10 minuti per essere completato.

L’indagine è condotta da PwC in conformità al Codice di Condotta della Market Research Society, che garantisce i massimi livelli di riservatezza e anonimato. La partecipazione alla survey non implica il trattamento di dati personali. I risultati del sondaggio saranno infatti elaborati in forma anonima e aggregata senza possibilità di risalire all’identità di alcun partecipante.

(Confartigianato Imprese Padova)