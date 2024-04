First Playable Coaching 2024: la vetrina per i talenti emergenti dell’industria dei videogiochi in Italia

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia il lancio del “First Playable Coaching 2024”, un programma destinato a sostenere gli studi di sviluppo italiani emergenti. Questo progetto prevede una serie di sessioni di coaching individuali gratuite, che si svolgeranno dal 22 aprile al 7 giugno 2024, come preparazione a First Playable, l’importante evento business previsto a Firenze dal 3 al 5 luglio che prevede incontri tra aziende, talk tecnici, e una cerimonia di premiazione per i migliori giochi e professionisti italiani. È un’occasione per lo sviluppo di opportunità nel settore videoludico, con il sostegno di partner prestigiosi..

First Playable Coaching 2024, organizzato da IIDEA e la Toscana Film Commission con il sostegno della Fondazione Sistema Toscana, l’Agenzia ICE e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mira a creare opportunità per gli sviluppatori di presentare i loro progetti a publisher e investitori internazionali. Durante le sessioni di coaching, 15 mentor esperti del settore offriranno il loro know-how per aiutare i partecipanti a preparare e presentare efficacemente i propri pitch, selezionare i publisher più adatti ai loro progetti e fornire consigli strategici per massimizzare le opportunità di successo durante l’evento.

Tra i professionisti coinvolti nel programma di coaching figurano figure di spicco come Valerio Di Donato, CEO di 34BigThings, e Elisa Farinetti, Business Developer di Broken Arms Games, e ancora Yves Hohler, CEO & Co-Founder di Broken Arms Games, Andrea Simone Basilio, Head of Game Design & Associate Creative Director di Milestone, Claudio Giacopazzi, Advisor, Business Development Director di Nacon Studio Milan, Samuele Perseo, Product Manager & Game Writer di Reply Game Studios, Marco A. Minoli, Publishing Director di Slitherine, Daniele Azara, Chief Creative Officer di Stormind Games, Domiziana Suprani, Producer di Studio Evil, Alessandro Mazzega, Communication Manager di Ubisoft Milan, e Icilio Bellanima, Communication Specialist di Ubisoft Milan, Eleonora Lucheroni, Associate Producer di Ubisoft Milan, Fabrizio Marocchino, Senior Game Designer di Ubisoft Milan, e Michele D’Antimi, Game Designer di Ubisoft Milan, Elisa Di Lorenzo, Co-Founder di Untold Games, che condivideranno la loro esperienza nel settore dei videogiochi.

Per chi volesse partecipare, è possibile prenotare un appuntamento con i mentor attraverso il sito ufficiale dell’evento, dove sono anche disponibili i biglietti per partecipare a First Playable.