ALLO SCADERE DI DUE ANNI ESATTI VIENE ARRESTATO DAGLI STESSI POLIZIOTTI PER DETENZIONE DI PIÙ DI DUE CHILI DI EROINA E COCAINA. NE AVREBBE RICAVATO MIGLIAIA DI DOSI DA SPACCIARE SU STRADA

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato e condotto in carcere un 32enne di nazionalità nigeriana. Gli hanno sequestrato più di 2 chili di eroina e cocaina, un quantitativo che avrebbe fruttato su strada circa 60.000 euro, per migliaia di cessioni di dosi.

Gli agenti lo hanno riconosciuto nel medesimo soggetto arrestato esattamente lo stesso giorno di due anni fa, quando lo avevano già sorpreso assieme a due suoi connazionali in possesso di 114 ovuli di cocaina ed eroina e della somma di 20.000 euro, che custodivano all’interno di un’abitazione di Via Cardinal Callegari.

Vedendolo camminare in via Romano con uno zaino in spalla, nonostante risultasse essersi trasferito a Cartura (Pd) dopo aver scontato quella sua prima condanna per droga, i poliziotti hanno deciso di procedere nuovamente al suo controllo. Il nervosismo e l’incapacità di fornire una plausibile giustificazione sulla sua presenza in città lo hanno infine tradito.

Ispezionato il suo bagaglio, i poliziotti vi hanno trovato all’interno 8 involucri in cellophane contenenti 1 Kg e 900 grammi di eroina ed altri 300 grammi di cocaina, il tutto suddiviso in 195 ovuli. A sua discolpa, il 32enne ha provato a raccontare di aver ricevuto lo zaino da uno sconosciuto, una volta giunto in stazione, con l’incarico di custodirlo in attesa di ricevere altre indicazioni. Versione assai poco credibile, che non ha convinto neppure il magistrato. Per lo straniero, recidivo, si sono così nuovamente riaperte le porte del carcere di Padova.