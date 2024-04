Questioni filosofiche – Il fondamento – Danzare sull’abisso. Nietzsche e il problema del fondamento

Danzare sull’abisso. Nietzsche e il problema del fondamento è il tema dell’appuntamento di sabato 20 aprile delle Questioni filosofiche, dedicate quest’anno al tema “Il fondamento”.

Interviene Martino Dalla Valle, dell’Issr di Padova.

L’incontro avrà inizio alle ore 10.00 e si svolgerà in presenza al centro universitario in via Zabarella 82 a Padova e in diretta su zoom. Per partecipare è necessario acquistare il biglietto.

Biglietto gratuito (con procedura di iscrizione) per studentesse e studenti universitari.

Tutte le info su [email protected], www.facebook.com/questionifilosofiche, www.centrouniversitariopd.it