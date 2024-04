L’APERITIVO DEI COLLI “GODI’” SI MERITA UN “BUONISSIMO” DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO, LUCA ZAIA

A presentare l’aperitivo promosso dall’Ascom Confcommercio la presidente mandamentale di Abano Terme, Elena Morello

Il post del presidente della Giunta Regionale del Veneto, Luca Zaia, non lascia spazio ad interpretazioni: “Ho assaggiato l’aperitivo dei Colli Euganei “Godì”: buonissimo”.

E che l’aperitivo nato dalla collaborazione tra Ascom Confcommercio, Luxardo, La Montanella, Scarpon, Consorzio Tutela Vini Colli Euganei, ABI Professional, Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova e AMIRA, vanti un apprezzamento generalizzato, lo testimoniano i locali che, dopo una specifica formazione, hanno deciso di proporlo alla propria clientela.

A presentare “Godì” al Vinitaly è stata la presidente mandamentale aponense dell’Ascom Confcommercio di Padova, Elena Morello, presente alla manifestazione veronese anche in quanto presidente del Comitato Imprenditoriale Femminile della Camera di Commercio.

Nei giorni scorsi, nella sede del Consorzio Vini a Vo’, si era invece svolto un incontro al quale avevano preso parte la stessa Elena Morello, Matteo Luxardo (una delle aziende protagoniste del progetto), Angelo Boscolo (ABI Professional) e Silvia Scarabello (promozione Consorzio Tutela Vini dei Colli Euganei) nel corso del quale è stata confermata la validità del progetto ed individuate alcune azioni da mettere in cantiere nel breve periodo.

ABANO TERME 17 APRILE 2024

(Ascom Padova)