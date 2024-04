La settimana della montagna

Per chi vive in montagna, come per chi la ama la montagna è una seconda patria: alla montagna dà la vita e dalla montagna riceve VITA. La relazione dell’uomo con la montagna è una relazione intima, spirituale, prima di essere fisica. E’ una relazione che si esprime sotto diversi aspetti, che investono vari atteggiamenti dell’animo umano – contemplazione, ricerca, immersione, stupore, prova, riuscita, fallimento, coraggio, paura, esplorazione, condivisione, solidarietà, elevazione, pace -, che la montagna ricambia, restituendo elevazione, bellezza, protezione, biodiversità, nutrimento, silenzio, meditazione, energia, vita. L’uomo recepisce tutto questo, e lo esprime con gli strumenti che gli sono propri: l’arte, la letteratura, il canto, la fede.

Il CAI di Padova con il sostegno del Comune di Padova fa partecipe la cittadinanza di questa ricchezza, dedicando qualche giornata alla sua condivisione, in luoghi e tempi dedicati, che la città di Padova mette a disposizione per celebrare la montagna e coloro che in vario modo le hanno reso omaggio.

Programma

SALA DELLA GRAN GUARDIA

Mostra fotografica

Inaugurazione mostra fotografica: 29 aprile 2024, ore 17.00

In Sala della Gran Guardia è aperta la mostra fotografica La montagna: paesaggio naturale, paesaggio antropico e valore simbolico.

In esposizione una trentina di opere di autori vari provenienti dall’edizione 2018-2019 del Premio “Mario Rigoni Stern” Uomini, boschi e api, la montagna e il lavoro dell’uomo (C.A.I. Edizioni) edizione 2018/19″ e dal volume fotografico Montagne del Veneto.

La mostra ha come denominatore comune il tema della montagna vista nei suoi molteplici aspetti, e soprattutto nella sua relazione con l’animo umano, una relazione intima, spirituale, prima che essere fisica e che si esprime attraverso molteplici atteggiamenti: contemplazione, ricerca, immersione, stupore, prova, riuscita, fallimento, coraggio, paura, esplorazione, condivisione, solidarietà, elevazione, pace -, che la montagna ricambia, restituendo bellezza, protezione, biodiversità, nutrimento, silenzio, energia, vita.

Iniziative collaterali

29 aprile, ore 17.30 – Conferenza dal titolo “La montagna nella letteratura italiana”, con Luca Alessandri, autore dell’omonimo libro

3 maggio, ore 17.30 – Conversazione dal titolo “Montagna e dimensione spirituale dell’uomo”, con Giorgio Bonaccorso dell’Istituto di liturgia pastorale di Padova.

MUSEO EREMITANI

Sala del Romanino

2 maggio, ore 17.30 – ​Conferenza dal titolo: La montagna fra scienza e arte a cura di Elisabetta Gastaldi e Guido Roghi

Percorso tematico La montagna nell’arte, all’interno della pinacoteca del Museo d’Arte

AUDITORIUM POLLINI

3 maggio, ore 21.00

Concerto in occasione dell’80mo del coro del CAI di Padova

Informazioni

Ingresso libero

Orari mostra: ore 9.30-12.30 / 16-19

U.O.C. Mostre, Manifestazioni, Spettacoli

tel. 0498205623 – 4501

[email protected]

www.caipadova.it



(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)