TRA SPACCIO E CONSUMO DI DROGHE ED ALCOL. INTERVENTI E CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO NEI CONFRONTI DI GIOVANI E GIOVANISSIMI. NEL FINE SETTIMANA TRE ARRESTI E DIVERSE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Anche questo fine settimana sono state diverse le zone della città interessate dai controlli dei poliziotti della Squadra Mobile, gli agenti in borghese della Questura che contrastano lo spaccio su strada.

Un 31enne tunisino pregiudicato per stupefacenti e per reati contro il patrimonio è stato sorpreso a spacciare in via Facciolati. I poliziotti lo hanno individuato dopo aver notato un 52enne avvicinarlo e riceverne un involucro in cambio di alcune banconote. Sottoposti a controllo entrambi, gli agenti hanno recuperato la dose di cocaina ceduta e la somma pagata, ovvero 100 euro, metà della quale versata dal cliente per un precedente acquisto. La perquisizione a carico del pusher ha consentito di recuperare pure altri proventi dello spaccio, un totale di 665 euro. Mentre in una stanza occupata dal 31enen tunisino, in un appartamento di via Vanzetti, gli agenti hanno recuperato un altro modesto quantitativo di hashish e utilizzato per la preparazione delle dosi. Lo straniero, che vanta già altre condanne, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Altri due tunisini di 23 e 30 anni, entrambi irregolari ed anche loro con precedenti per stupefacenti sono stati invece individuati dagli stessi agenti della Squadra Mobile in zona Stazione. Sono stati visti scendere da un’autovettura e dopo aver percorso circa un chilometro a piedi, addentrarsi tra la folta vegetazione che costeggia la ferrovia nei pressi di via Bezzecca. Lì i poliziotti li hanno persi di vista alcuni istanti, fintantoché, dopo alcuni minuti, li hanno nuovamente visti fare ritorno e raggiungere a passo svelto l’autovettura. Nel momento in cui salivano a bordo del mezzo, non è sfuggito agli agenti il particolare che uno dei due manteneva una delle mani serrata a pugno. Poco prima di procedere al controllo, proprio quest’ultimo soggetto, poi identificato nel 23enne, che occupava il lato passeggero, tentava di gettare fuori dal finestrino, dal lato opposto, l’involucro che stringeva nella propria mano. Una volta recuperato l’incarto, gli agenti vi hanno trovato all’interno ben 30 dosi di cocaina. I due sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

Un minore straniero non accompagnato, di appena 16 anni, in atteggiamento sospetto è stato notato dagli agenti aggirarsi nei pressi del centro commerciale “San Carlo” di via T. Aspetti. Sottoposto a controllo, gli sono stati trovati all’interno di una delle tasche del pantalone quattro involucri con dentro della cocaina, nonché altri simili involucri utilizzati per la preparazione di analoghe dosi. Terminato il controllo, avvisata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia il minore è stato affidato ad una comunità di Padova.

Ma gli interventi degli agenti hanno interessato pure giovani acquirenti, uno dei quali trovato già alterato dal consumo di alcol.

Nei controlli dei poliziotti in borghese della Squadra Mobile è incappato infatti pure un 24enne rumeno, già noto agli stessi agenti per diversi precedenti, non solo per droga, ma anche per rissa, porto di oggetti atti ad offendere, furto, ricettazione e resistenza p.u. commessi con altri giovanissimi, anche minori. È stato sottoposto a controllo in via Magenta, a bordo di un ciclomotore col quale era stato notato allontanarsi frettolosamente unitamente ad un secondo soggetto, un 18enne padovano trovato subito dopo in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina. Il 24enne, invece, invitato a scendere dal ciclomotore ed esibire i documenti, oltre che risultare privo di qualsivoglia titolo di guida e come tale contravvenzionato, emanava un forte alito vinoso e manifestava scarso equilibrio. Con l’ausilio di personale della Polizia Locale, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo alla prova dell’etilometro, rilevando un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Il giovane è stato pertanto denunciato per guida sotto l’influenza di alcol.

Infine, in occasione di un ulteriore separato intervento, gli agenti hanno sanzionato un 20enne marocchino, controllato in via Guizza e trovato anche lui in possesso di hashish, 3,50 grammi, che occultava all’interno di un pacchetto di sigarette.

(Questura di Padova)