QUESTORE DISPONE CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO IN VIA TOMMASEO. OLTRE 100 IDENTIFICATI E 40 GRAMMI DI DROGA SEQUESTRATA

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e pattugliamento del territorio svolta dalla Polizia di Stato di Padova, nei giorni scorsi sono stati effettuati dei servizi ordinari e straordinari di controllo mirati in via Tommaseo e nelle vie limitrofe.

L’attività si è resa necessaria poiché sono pervenute in Questura diverse segnalazioni, da parte di cittadini residenti e commercianti della zona, relative alla presenza di soggetti verosimilmente dediti, nella suddetta, via a microcriminalità e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti in strada.

Nel corso dei servizi, dal 1 aprile scorso, sono state identificate più di 100 persone, principalmente cittadini di origine straniera, di provenienza Africa Subsahariana, la maggior parte delle quali con precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti, per reati contro il patrimonio come rapine, furti, danneggiamenti, ma anche resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.

Il 4 aprile un 28enne egiziano, con precedenti in materia di rissa e danneggiamento, è stato denunciato dagli agenti della Squadra Volante poiché trovato in possesso, mentre percorreva via Tommaseo, di circa 13 grammi di hashish.

Lo stesso giorno, un 48enne nigeriano con precedenti specifici, è stato denunciato perché trovato in possesso di oltre 10 grammi di marijuana. Il giorno successivo, due italiani, senza fissa dimora, sono stati denunciati per inottemperanza al Foglio di via, già emesso nei loro confronti qualche mese fa dal Questore della provincia di Padova.

Il 6 aprile sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 4 cittadini tunisini per aver fornito false generalità agli agenti intervenuti per controllarli e un 26enne gambiano, in possesso di 10 grammi di hashish, è stato segnalato per 10 grammi di hashish e collocato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo con provvedimento del Questore di Padova Marco Odorisio, grazie all’assegnazione di un posto presso uno dei Centri di Permanenza e Rimpatrio sul territorio nazionale da parte della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Sempre nella data del 6 aprile, a seguito della segnalazione pervenuta al numero di emergenza 113 della presenza di una donna molesta nella zona, una volante interveniva ed identificava la stessa, procedendo a denunciarla per inottemperanza al Foglio di via, già emesso nei suoi confronti qualche mese fa dal Questore della provincia di Padova. Si tratta di una 56enne italiana con diversi precedenti a carico.

Domenica 7 aprile un 23enne nigeriano è stato controllato in via Tommaseo ed è risultato inottemperante alla Misura del Divieto di Dimora e un 22enne egiziano è stato denunciato per violazione del DASPO nell’area della Stazione e limitrofe.

Lunedì 8 aprile, una pattuglia dei poliziotti di quartiere trovava all’Angolo di Via Tommaseo e Corso del Popolo un soggetto dedito al compimento di reati contro il patrimonio. Lo stesso, 40enne italiano, sul quale già pendeva un foglio di via emesso dal Questore di Padova di 3 anni, a seguito di controllo approfondito, veniva trovato in possesso di arnesi atti allo scasso. L’uomo veniva così denunciato per l’inottemperanza al foglio di via e per il possesso degli arnesi.

Il 9 aprile un 40enne italiano ed un 30enne tunisino sono stati identificati e denunciati poiché trovati in possesso, rispettivamente di una tenaglia e un tronchese e di un flessibile. Entrambi avevano già precedenti della stessa specie a carico.

In data 10 aprile, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sempre nell’ambito dello svolgimento dei servizi di pattugliamento in Via Tommaseo e zone limitrofe, nel corso del turno pomeridiano ha proceduto all’arresto di un giovane 22enne italiano che, alla vista della pattuglia sul Cavalcavia Borgomagno ha tentato di fuggire per eludere il controllo. Tuttavia, gli operatori della volante intervenuta sono riusciti, dopo un breve inseguimento, a raggiungerlo a piedi e fermarlo definitivamente in Via Sarpi. Lo stesso veniva trovato in possesso di circa 60 gr. di hashish e, dati anche i precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato.

In data 11 aprile l’Unità cinofila ha sequestrato 6 grammi di hashish che erano occultati in un’aiuola nei pressi della rotatoria di via Tommaseo angolo via Foscolo, un 34enne italiano con numerosi precedenti a carico e senza fissa dimora è stato denunciato per inottemperanza al Foglio di via e un 23enne senegalese, irregolare sul territorio dello Stato, è stato munito di Ordine a lasciare il territorio entro 7 giorni.

(Questura di Padova)