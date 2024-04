Grand Theft Auto VI, il trailer di annuncio ricreato nella vita reale

Il trailer di annuncio di Grand Theft Auto VI è stato ricreato nella vita reale, e i risultati sono davvero impressionanti. Lo youtuber Andrew Levitt ha messo insieme una rivisitazione del filmato con il quale è stato presentato il gioco lo scorso dicembre, utilizzando riprese proprie e video stock da varie fonti. La clip utilizza anche la stessa canzone del vero trailer, “Love Is a Long Road” di Tom Petty. Levitt ha pubblicato anche un secondo video che offre uno sguardo dietro le quinte su come lui e il suo team hanno realizzato il video e gli sforzi che hanno compiuto per un progetto estremamente ambizioso.

[embedded content]

Il video di annuncio di GTA VI ha ottenuto un numero di visualizzazioni enorme, il che non sorprende dato che gli analisti del settore sono concordi nel considerare l’uscita del gioco, attesa nel 2025 ma che potrebbe slittare nel 2026, come l’evento più importante nella storia dei video game. Il capitolo precedente, GTA V, ha venduto quasi 200 milioni di copie nel mondo. GTA VI è in sviluppo presso Rockstar North a Edimburgo, in Scozia, con i team di Rockstar in tutto il mondo che supportano i lavori, che vanno avanti da più di dieci anni. La casa madre di Rockstar Games, Take-Two, ha detto che lo sviluppatore sta rincorrendo la “perfezione”.