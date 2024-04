GEMILI, NEITA E HUNT: PRIMI SPRINT ALL’ARENA DI MILANO

Con loro anche l’azzurrino Lazzaro nei 1.000, ma sono già numerosissime le uscite di Assindustria Sport nel weekend

All’Arena Civica Gianni Brera, a Milano, sabato andrà in scena la decima edizione dell’Athletic Elite Meeting. Sarà la gara del debutto per alcuni degli atleti di punta di Assindustria Sport, a partire da tre degli sprinter britannici seguiti da coach Marco Airale: Adam Gemili sui blocchi sulla distanza spuria dei 150, e Daryll Neita (nella foto) e la new entry Amy Hunt, che correranno assieme nella staffetta 4×100 del Team Air. Lo spettacolo sicuramente non mancherà. E a contribuire allo show ci sarà anche l’azzurrino Giovanni Lazzaro, al via nei 1.000.

Rimanendo in terra lombarda, rivali internazionali anche per Thomas D’Este, impegnato nei 10.000 su pista a Brescia.

Domenica 14 aprile, negli impianti sportivi di San Lazzaro a Treviso, va invece in scena il 21° Atletica Triveneta Meeting, uno degli appuntamenti d’apertura della stagione nazionale su pista. Qui, dopo una fase invernale vissuta da protagonista, Nikol Marsura proverà a partire col piede giusto anche all’aperto, gareggiando nei 1.500.

Ma Assindustria Sport, nel weekend sarà presente anche a Rovereto, Busto Arsizio, Mereto di Tomba e San Marino e, a livello giovanile, a Rovigo, dove è prevista una manifestazione di Triathlon Ragazzi/e, condita da gare extra Cadetti/e.

(Assindustria Padova)