Elezioni Europee dell’8/9 giugno 2024 – Voto studenti fuori sede – scadenza presentazione richieste 5 maggio 2024

In occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo per l’anno 2024 è stata introdotta la disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede. Gli elettori residenti nel comune di Vigonza che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione alle liste elettorali per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data delle elezioni) sono ammessi a votare fuori sede.

Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:

Se il Comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del Comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio;

Se il Comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti votano presso sezioni speciali istituite nel capoluogo della Regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio.

Per poter esercitare il voto fuori sede gli interessati devono presentare al comune di iscrizione alle liste elettorali apposita domanda redatta sul modello approvato con Circolare della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno n. 27/2024, corredata da:

Copia di un documento di identità in corso di validità

Copia della tessera elettorale personale

Copia della certificazioe o di altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.

La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre domenica 5 maggio 2024 (35° giorno antecedente la data delle consultazioni) con le seguenti modalità:

consegnata personalmente dall’interessato o tramite persona delegata all’ufficio URP del Comune di Vigonza – Palazzo Arrigoni – Via Cavour 16;

via email al seguente indirizzo: [email protected] .

La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro mercoledì 15 maggio 2024.

Il Comune di temporaneo domicilio, o il Comune capoluogo di regione (se l’elettore è iscritto in una diversa circoscrizione), trasmette all’elettore richiedente entro il 4 giugno 2024 , un’attestazione di ammissione al voto fuori sede con l’indicazione del numero e della sezione presso cui votare.

Per l’ammissione al voto fuori sede lo studente dovrà esibire al Presidente della sezione elettorale in cui voterà:

un documento di identità;

la tessera elettorale

l’attestazione rilasciata dal comune di temporaneo domicilio o dal comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di domicilio.

Allegati:

Modulo richiesta

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Elettorale al n. 0498090360/351

(Comune di Vigonza)