Elezioni Europee dell’8/9 giugno 2024 – Disponibilità a ricoprire il ruolo di Scrutatore e/o Presidente di seggio elettorale da parte di elettori/elettrici “non iscritti agli Albi”

Gli elettori e le elettrici, NON ANCORA ISCRITTI agli albi comunali di Scrutatore o Presidente di seggio elettorale, che vogliano essere inseriti in apposito elenco aggiuntivo per la sostituzione di Presidenti e/o Scrutatori di seggio elettorale in caso di necessità, anche nell’imminenza dell’inizio delle operazioni elettorali, sono invitati a presentare dichiarazione scritta di disponibilità. La dichiarazione dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo, da consegnare unitamente alla fotocopia di un documento di identità all’Ufficio Elettorale del Comune di Vigonza, Piazzetta Berengaria n. 1 o da inviare via mail all’indirizzo [email protected].

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Elettorale al n. 0498090360/351

Modulo disponibilità

(Comune di Vigonza)