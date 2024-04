Corso di abilitazione professionale all’esercizio autonomo dell’attività di acconciatore

300 ore in partenza a settembre 2024

Per informazioni in merito a requisiti di ammissione, obiettivi, contenuti e prezzo del corso, CLICCARE QUI oppure chiama al 0498206184 / 3883495035

Calendario:

Salvo variazioni, inizio del corso lunedì 23 settembre 2024

ogni lunedì in presenza a RUBANO, VIA ROSSI 3/F – PADOVA dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

ogni domenica online da casa dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. (circa una domenica al mese sarà libera)

Il corso sarà svolto per circa il 50% delle ore in Formazione a Distanza sincrona (videoconferenza) e per circa il 50% delle ore in presenza presso la sede di UPA Formazione srl in via Rossi 3/F, Rubano (PD). Il corso è composto da due giorni a settimana di lezione, l’esame finale si terrà a marzo 2025.

Il corso è rivolto a lavoratori dipendenti, titolari e/o collaboratori familiari. Al termine riceverai l’abilitazione, obbligatoria per diventare responsabile tecnico di un’attività.

Per le aziende versanti EBAV è previsto un rimborso per ciascun dipendente o addetto iscritto al corso, partecipante al monte ore obbligatorio previsto (Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale aliquota attuale: 4%).

NB: I cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, oltre ai documenti sopra indicati, dovranno produrre:

Certificazione di competenza linguistica (CELI) almeno di livello B1 standard, rilasciata da parte di uno degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR (Società Dante Alighieri, Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma)

Dichiarazione di Valore del titolo di studio conseguito all'estero (redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati)

N.B:I cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all’estero oltre ai documenti sopra indicati dovranno produrre:

Dichiarazione di Valore del titolo di studio conseguito all’estero (redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati)

Costo totale del corso è di 2250 €, rateizzato in quattro rate.

Per maggiori informazioni:

Upa Formazione, [email protected] oppure chiama 0498206184 / 3883495035

(Confartigianato Imprese Padova)