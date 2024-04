Tutti gli adempimenti tributari del secondo trimestre

Come di consueto pubblichiamo le prossime scadenze fiscali previste fino ai primi di luglio

Per qualsiasi informazione, le sedi territoriali del Sistema Confartigianato sono a disposizione

APRILE

Martedì 16 aprile

Iva liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice

tributo 1001).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:

– partecipazioni non qualificate;

– partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.

Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:

– rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di

commercio (codice tributo 1040);

– utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

– contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora

in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto

di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto

è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante

dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.

Inps Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Lunedì 22 aprile

Comunicazione 2023 “Operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali”

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2023 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.

Giovedì 25 aprile

Comunicazione Enea interventi edilizi/risparmio energetico ultimati dall’1.1 al 26.1.2024

Invio telematico all’ENEA dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico/recupero del patrimonio edilizio/c.d. “bonus arredo” ultimati dall’1.1 al 26.1.2024.

Per gli interventi ultimati dal 27.1.2024 è applicabile l’ordinario termine di 90 giorni dalla data di fine lavori.

Venerdì 26 aprile

Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni /servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).

Lunedì 29 aprile

Imposta di bollo registri contabili 2023

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale/libro degli inventari) relativi al 2023, tenuti in formato elettronico, ovvero conservazione sostitutiva entro il 15.1.2025.

Martedì 30 aprile

Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza/prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).

Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Mod. 730/2024 precompilato

Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2024 precompilato:

– direttamente dal contribuente tramite SPID/CIE/CNS;

– tramite il sostituto d’imposta/CAF/professionista abilitato, previa apposita delega.

Mod. IVA 2024

Invio telematico diretto o tramite un intermediario abilitato della dichiarazione IVA relativa al 2023.

Iva credito trimestrale

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso/ compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

Accise autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al primo trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, nella misura rilevata dalla stessa Agenzia.

Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo/primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

MAGGIO

Lunedì 13 maggio

Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari/altri beni strumentali da parte di ristoranti/gelaterie/ pasticcerie/produttori di pasticceria fresca.

Giovedì 16 maggio

Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;

Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:

– rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

– utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

– contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Inail Autoliquidazione premio

Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2023 e anticipo 2024.

Inps Contributi Ivs

Versamento della prima rata fissa 2024 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

Inps Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.

Inps Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Lunedì 20 maggio

Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

Lunedì 27 maggio

Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).

Venerdì 31 maggio

Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

– ai mesi di gennaio/febbraio/marzo (soggetti mensili);

– al primo trimestre (soggetti trimestrali).

Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di aprile, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti/fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 nel primo trimestre.

Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Rottamazione-quater

Versamento quarta rata di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione -quater”.

Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 5.6.2024.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie fino al 2021

Rimozione irregolarità e versamento (unica soluzione / prime 5 rate) per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e anni precedenti da parte dei soggetti che non hanno perfezionato la regolarizzazione entro il 30.9.2023, come disposto dal DL n. 39/2024.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie 2022

Rimozione irregolarità e versamento (unica soluzione / prima rata) per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.

Il termine è stato così prorogato dal DL n. 39/2024.

GIUGNO

Lunedì 17 giugno

Mod. 730/2024

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato entro il 31.5:

– consegna al dipendente/pensionato/collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;

– invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.

Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta.

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a:

– rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

– utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

– contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte operate da condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a maggio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Inps Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.

Inps Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Imu 2024

Versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti reali/detentori di immobili in leasing, dell’imposta dovuta per il 2024, prima rata o unica soluzione, tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

Giovedì 20 giugno

Bonus colonnine di ricarica imprese/professionisti

Presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo per l’installazione di “colonnine di ricarica” a favore di imprese/lavoratori autonomi. In particolare, la domanda (Informativa SEAC 20.2.2024, n. 90):

– da parte di lavoratori autonomi/imprese con interventi relativi all’acquisto e installazione di infrastrutture di valore inferiore a € 375.000 va presentata utilizzando la piattaforma disponibile nel sito Internet di Invitalia, sezione “Colonnine di ricarica elettrica”;

– da parte di imprese con interventi relativi all’acquisto e installazione di infrastrutture di valore pari o superiore a € 375.000 va presentata tramite PEC all’indirizzo [email protected].

Martedì 25 giugno

Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).

Domenica 30 giugno

Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di maggio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

LUGLIO

Lunedì 01 luglio

Mod. 730/2024

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dall’1.6 al 20.6:

– consegna al dipendente/pensionato/collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;

– invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.

Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di maggio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Accise autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane della domanda di rimborso del credito relativo:

– al quarto trimestre 2021 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2023;

– al primo/secondo/terzo trimestre 2022 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2023.

Mod. REDDITI 2024 Persone fisiche – cartaceo soggetti che non beneficiano della proroga

Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2024 PF, relativo al 2023, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.

Mod. REDDITI 2024 Persone fisiche soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

– saldo IVA 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);

– IRPEF (saldo 2023 e primo acconto 2024);

– addizionale regionale IRPEF (saldo 2023);

– addizionale comunale IRPEF (saldo 2023 e acconto 2024);

– acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;

– imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;

– imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);

– cedolare secca (saldo 2023 e primo acconto 2024);

– IVIE (saldo 2023 e primo acconto 2024);

– IVAFE (saldo 2023 e primo acconto 2024);

– contributi IVS (saldo 2023 e primo acconto 2024);

– contributi Gestione separata INPS (saldo 2023 e primo acconto 2024).

Mod. REDDITI 2024 Società di persone soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

saldo IVA 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);

– imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;

– imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;

– imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;

– imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi/avviamento).

Mod. REDDITI 2024 Società di capitali ed enti non commerciali soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio entro il mese di maggio), i versamenti relativi a:

– saldo IVA 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);

– IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);

– maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);

– imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;

– imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;

– imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi/avviamento).

Mod. IRAP 2024 soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento IRAP (saldo 2023 e primo acconto 2024) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Imu Dichiarazione 2023

Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati/aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2023 ai fini della determinazione dell’imposta.

Diritto annuale CCIAA 2024

Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2024 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte all’1.7 (codice tributo 3850).

Estromissione agevolata immobile impresa individuale

Versamento della seconda rata (40%) dell’imposta sostitutiva dovuta (8%) per l’estromissione dell’immobile posseduto al 31.10.2022 da parte dell’imprenditore individuale.

Rottamazione magazzino soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento della prima rata (50%) dell’imposta sostitutiva dovuta (18%) per la c.d. “rottamazione del magazzino” ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1.1.2023.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie fino al 2021

Versamento della sesta rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d’imposta precedenti.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie 2022

Versamento della seconda rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.

Definizione agevolata liti pendenti

Versamento della quinta rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.

Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori

Versamento della sesta rata per la regolarizzazione dell’omesso/insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione/acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17- bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).

Rivalutazione Terreni e partecipazioni all’1.1.2024

Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata/unica soluzione dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2024 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quota

