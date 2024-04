Sarà il chimico, divulgatore scientifico e scrittore Dario Bressanini a presiedere la prestigiosa giuria scientifica che avrà il compito di premiare il vincitore del Premio Letterario Galileo 2017. Il Premio Galileo, giunto quest’anno all’undicesima edizione, si inserisce in un programma di diffusione della cultura scientifica che il Comune di Padova promuove da alcuni anni con l’intento di favorire nei giovani l’interesse per le scienze e il pensiero razionale anche nella prospettiva del loro futuro percorso di studi. Le precedenti edizioni, a partire dal 2007 anno di apertura del Premio, hanno visto come presidenti della giuria scientifica figure molto note e illustri della ricerca e della divulgazione a partire dall’oncologo Umberto Veronesi, recentemente scomparso. Si sono avvicendati in ordine Carlo Rubbia, Margherita Hack, Paolo Rossi, Mario Tozzi, Piergiorgio Odifreddi, Paco Lanciano, Nicoletta Maraschio, Vittorino Andreoli e Paolo Crepet.

La cinquina finalista sarà selezionata il 18 gennaio 2017 (Centro culturale Altinate San Gaetano) dalla nuova Commissione riunita in seduta pubblica. Nel corso di una cerimonia ufficiale, che si svolgerà il 5 maggio 2017 (Palazzo della Ragione), sarà proclamato il vincitore dell’edizione 2017 del Premio.

Pieghevole informativo

Come da regolamento, il Premio prevede due fasi che condurranno alla scelta dell’opera vincitrice. Nella prima fase la giuria scientifica, composta da personalità di indiscusso valore in campo culturale e scientifico, individuerà la cinquina di opere fra tutti i testi di divulgazione scientifica pubblicati in Italia negli ultimi due anni. La selezione si terrà il 18 gennaio 2017a Padova, presso l’Auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano, a partire dalle ore 10.00.

Cinquina finalista

Nella seconda fase una giuria popolare, formata da studenti di istituti superiori di altrettante province italiane determinerà, nell’ambito della cinquina, l’opera da premiare in una cerimonia pubblica che si svolgerà il 5 maggio 2017 a Padova, presso il Palazzo della Ragione a partire dalle ore 16.00.

Nell’ambito dell’undicesima edizione del “Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica” e nel periodo precedente la cerimonia di premiazione, saranno proposti incontri con gli autori dei libri finalisti.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)