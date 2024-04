Premio Galileo per la divulgazione scientifica:

Il verdetto della giuria popolare premia Cristina Cattaneo con 31 voti. A seguire, in ordine, i libri di Peter Wadhams con 24 voti, Roberto Defez con 20 voti, Sandra Savaglio con 12 voti, Pietro Greco con 3 voti.

La presidente della giuria Elena Cattaneo:«La scienza va raccontata e spiegata a chi sta fuori dai laboratori».

Oggi alle 10.30, in un’affollatissima Aula Magna del Palazzo Bo di Padova, si è tenuta la Cerimonia di assegnazione del Premio Galileo 2019, il premio letterario per la divulgazione scientifica, che ha visto passare al vaglio la cinquina di libri finalisti e dei rispettivi autori: Cristina Cattaneo, con Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo (Raffaello Cortina Editore, 2018); Roberto Defez, con Scoperta. Come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l’Italia (Codice Edizioni, 2018);Pietro Greco, con Fisica per la pace. Tra scienza e impegno civile (Carocci Editore, 2017); Sandra Savaglio, con Tutto l’Universo per chi ha poco spazio-tempo (Mondadori, 2018); e Peter Wadhams, con Addio ai ghiacci. Rapporto dall’Artico (Bollati Boringhieri, 2017).

Cristina Cattaneo è professore ordinario di Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Milano e direttore del LABANOF (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense). È attualmente coinvolta nell’identificazione dei migranti morti in mare, in particolare nei naufragi di Lampedusa del 3 ottobre 2013 e del 18 aprile 2015.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)