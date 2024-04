Italiano “Qualità Fiorentina per superare il Viktoria”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Siamo contentissimi di giocarci questo quarto di finale con una squadra che, come noi e il Lille, è imbattuta in Conference, vanno affrontati con la massima attenzione e concentrazione”. Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia della gara di andata dei quarti fra Viktoria Plzen e Fiorentina in programma domani. “Abbiamo l’opportunità di poter far bene in questo quarto di finale, vogliamo aggiungere un altro obiettivo che per noi sarebbe fantastico, dobbiamo farlo attraverso le nostre qualità, avere più convinzione, essere più determinati, riuscire a sbagliare il meno possibile perchè quando affronti squadre di un certo valore devi affrontarle con la massima attenzione – ha aggiunto Italiano -. Sappiamo che non sarà facile e che ci giochiamo tantissimo, dobbiamo affrontare l’impegno come abbiamo sempre fatto in Europa, senza sottovalutare gli avversari e preparandoci nel migliore dei modi”.

“Il Viktoria Plzen non è mai arrivato nei quarti di finale di una competizione europea, quindi vogliono superare questo obiettivo, ma noi vogliamo passare il turno in tutti i modi. Siamo pronti per domani al 100%”. Lo ha detto il centrocampista viola Antonin Barak, alla vigilia della gara di andata dei quarti di finale di Conference League, fra Viktoria Plzen e Fiorentina. “Abbiamo una grande partita da affrontare, vogliamo fare una grande prestazione e fare un risultato positivo in vista della gara di ritorno” ha aggiunto Barak che poi ha spiegato: “Questa è una stagione più o meno come quella dell’anno scorso, siamo partiti meglio” anche se “io personalmente no perchè ero fuori per dei problemi, poi ho cercato di mettermi a disposizione il prima possibile e avere quella condizione fisica che a un giocatore serve per giocare partite in serie A e in Europa. Non guardo al passato, sono contentissimo che ora abbiamo poco meno di due mesi e siamo dentro in tutte le competizioni, questo è un grande risultato per tutta la squadra, io me la sto godendo tantissimo e spero che possiamo ancora continuare a fare prestazioni che ci possano portare a risultati importanti”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).