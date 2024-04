Barelli (Fi): “Condivisione su temi proposti da Cifa Italia”

(Adnkronos) – “La politica deve solo cercare di fare cose serie stare attenta ad aziende e mondo del lavoro, guardare alla crescita e al benessere dei nostri cittadini. Gli argomenti che il vostro presidente Andrea Cafá ha portato al nostro tavolo sono quei temi che ci stanno a cuore e stanno alla base del nostro impegno politico”. Lo ha detto Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, intervenendo all’assemblea nazionale di Cifa Italia in corso a Roma.

“Il Def presentato è un documento prudente e ovviamente noi condividiamo la prudenza. Sono stabiliti dei dati chiari ed evidenti, come il mantenimento del taglio al cuneo fiscale e del supporto alle partite iva. Di certo occorre un Europa che non sia soltanto indirizzata al rigore ma anche alla crescita perché altrimenti le aziende non sviluppano fatturato e non si genera volano per la crescita” ha poi aggiunto Barelli.

(Adnkronos – Lavoro)