Alfieri (CiForma): “Con Green Partner formazione su sostenibilità”

(Adnkronos) – “La campagna ‘Diventa Green Partner’ nasce dall’idea di veicolare la formazione alle micro piccole medie imprese sui contenuti della sostenibilità”. Così Lucia Alfieri, presidente CiForma e componente cda FonARCom, a margine dell’assemblea nazionale di Cifa Italia in corso a Roma.

Il programma ‘Diventa Green partner’, pensato e progettato da FonARCom, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, e da Ciforma, l’associazione per il coordinamento degli enti di formazione, punta a fornire agli enti formativi gli strumenti e le conoscenze necessarie per condurre le imprese verso la certificazione di sostenibilità. Un’opportunità unica per le agenzie formative e di conseguenza per le aziende di dimostrare il proprio impegno nei confronti dell’ambiente e delle comunità. Attraverso un programma mirato, gli enti di formazione diventano green partner strategici per le imprese, aiutandole con il loro supporto a comprendere e implementare le pratiche sostenibili all’interno delle proprie attività aziendali.

Diversi sono i vantaggi che il servizio di formazione progettato da FonARCom e Ciforma offre alle agenzie formative, fra questi la possibilità di differenziarsi sul mercato grazie a un servizio di valore aggiunto, creare partnership strategiche con le imprese divenendo punti di riferimento, ampliare la propria offerta formativa per rispondere alla crescente domanda di competenze sostenibili e contribuire inoltre alla conversione aziendale verso un’economia più Green. Il percorso di formazione prevede una vasta gamma di argomenti, basati sui fondamenti della sostenibilità, la gestione ambientale, la responsabilità sociale, l’economia circolare e le certificazioni e normative previste. ‘Diventa Green partner’ è un programma ambizioso che guarda al futuro delle aziende in ottica sostenibile, offrendo loro le condizioni ideali per crescere rispettando l’ambiente. Per maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di adesione è possibile consultare la sezione dedicata disponibile nel sito www.ciforma.it.

(Adnkronos – Lavoro)