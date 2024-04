Fortnite va al Coachella, ospiti J Balvin e Doja Cat

Il mondo virtuale di Fortnite si prepara a ospitare nuovamente uno degli eventi più attesi, ma in versione virtuale: il Coachella Festival. Rivoluzionando il palcoscenico Jam e introducendo una serie di nuovi costumi, strumenti e emote ispirati al famoso festival musicale, l’ambiente di gioco si tinge di un’atmosfera da vero party. Il Palco Jam di Fortnite Festival si è trasformato, assumendo l’aspetto iconico del Coachella con strutture come Le Grande Wheel e Spectra Tower. Un nuovo sfondo accompagnerà gli appassionati fino alla v29.30.

Tra i protagonisti di questa trasformazione ci sono i costumi Horizon e Cosma, ispirati agli astronauti mascotte del Coachella, e per completare il look ci sono anche accessori come il dorso decorativo Farfalla interstellare e il piccone Battito del Coachella. Inoltre, nuovi strumenti musicali si aggiungono alla collezione di Fortnite, con la chitarra Bagliore del miraggio e la keytar Tastiera del festival, perfetti per chi vuole diventare il centro dell’universo durante le sue performance.

Le emote ispirate agli artisti del Coachella, come Ribelle con “Paint The Town Red” di Doja Cat e Surfista sonico con “Feather” di Sabrina Carpenter, permetteranno ai giocatori di esprimersi a ritmo di musica. Non solo spettatori, ma anche protagonisti: le tracce Jam degli artisti che si esibiranno al Coachella 2024 saranno disponibili in Fortnite, consentendo ai giocatori di suonarle sul Palco Jam del gioco, includendo una selezione di brani che spazia da artisti come Doja Cat a gruppi come Blur e Sublime. Infine, un ospite speciale fa il suo ingresso: J Balvin, che porta il suo stile unico con il costume Balvin scheletro infernale e la traccia Jam “Mi Gente”.