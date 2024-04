Vittoria bianconera sulla Lube nella prima gara casalinga di play off 5° posto

Pallavolo Padova chiude con una vittoria in tre set (3-0) il primo match casalingo dei play off 5° posto. Questa sera, infatti, i bianconeri hanno incontrato alla Kioene Arena Cucine Lube Civitanova, in una sfida che ha visto prevalere la squadra guidata da coach Cuttini, che dominato il campo. Per la gara con la Lube, i padovani si sono presentati in campo con Porro, Crosato, Zoppellari, Desmet, Truocchio, Stefani, Zenger (L). Desmet il miglior realizzatore con 15 punti (46% attacco) per Padova, mentre per Civitanova Lugumdzija con 12 punti (42% attacco).

Coach Cuttini: “Siamo estremamente soddisfatti come gruppo dell’esito di questa sfida. Affrontare la partita con una rotazione ampia, dando opportunità anche ai giocatori che magari hanno avuto meno spazio durante la stagione, è stata la chiave. Sono contento di tutti, a partire da Zoppellari, come palleggiatore è stato eccezionale stasera, con due set e mezzo di altissimo livello. Truocchio poi mi ha anche stasera stupito. È la seconda partita in cui dimostra un’autorità notevole. Lo abbiamo visto crescere durante l’anno in allenamento, ma ora può finalmente mostrare appieno il suo talento anche contro avversari così forti. Non posso che essere felice per lui e per ogni singolo ragazzo della squadra”.

Andrea Truocchio (MVP): “Quella di questa sera con Civitanova è stata una partita dove siamo riusciti a realizzare davvero molto. Ad esempio, riuscivamo sempre a fare side out, anche perché eravamo molto uniti. C’era molta voglia, anche per chi non aveva giocato poi molto durante la regular season, di dimostrare il percorso di crescita fatto in palazzetto nei mesi, con i vari allenamenti, e tutto ciò ha dato i suoi frutti”.

LA SFIDA

Primo set. Avvio di parziale decisamente positivo per i bianconeri della Pallavolo Padova che, particolarmente incisivi, nei primi istanti di gioco si attestano in vantaggio, doppiando Civitanova (sull’8-4, la mette a terra Crosato). Il set prosegue con la formazione guidata da coach Cuttini avanti e, dopo il mani out vincente di Desmet, sul 12-8, coach Blengini ricorre al time out per cercare di spezzare il ritmo visto fino a questo momento della sfida. La Lube, nelle fasi successive del parziale, prova a ricucire lo svantaggio, ma è bloccata dalla pressione messa in campo della compagine padovana che, approfittando anche di qualche sbavatura al servizio di Civitanova, corre avanti (16-8, muro di Truocchio). Verso la fine del primo set, Padova mantiene il vantaggio acquisto (sul 21-15, altro muro bianconero, firmato Guzzo) e chiude il gioco 25-18, grazie al mani out vincente di Stefani.

Secondo set. Il secondo parziale, rispetto al precedente, vede un inizio maggiormente all’insegna dell’equilibrio tra le due formazioni in campo (sul 4-3, punto di Stefani). In questi primi minuti del set Padova, dopo un break che la porta a più due da Civitanova, viene raggiunta dalla compagine di coach Blengini che, prima impatta sul 6-6 (pipe di Bottolo), e poi sorpassa sul 6-7. Inizia una fase del gioco in cui la Lube, seppur di poco, si mantiene avanti (12-14, punto di Anzani), che lascia, tuttavia, ben presto spazio al ritorno dell’equilibrio in campo (17-17, errore in slash di Civitanova). Sul 19-18, ace di Desmet e coach Blengini chiama il time out. Dopo il rientro in campo dal time out la formazione guidata da coach Cuttini macina punti (sul 20-18, punto di Truocchio) e termina positivamente anche il secondo parziale, su punto di Crosato, 25-21.

Terzo set. Inizio di parziale segnato dal break bianconero (3-1). Il gioco prosegue e, sull’8-3, si assiste al muro vincente di Desmet, che porta il collettivo patavino a più cinque dalla Lube. Negli istanti di gioco successivi Padova riesce a mantenersi avanti (10-6), fino all’ace di Yant Herrera sull’11-11 e, sul 11-12, coach Cuttini ricorre al time out. In questa fase del gioco Civitanova sembra aumentare la pressione e si porta avanti (11-15). I bianconeri restano in partita e trovano la forza per ricucire tutto lo svantaggio: sul 14-15, slash di Gardini; sul 15-15, punto di Desmet. La fine della sfida vede Padova tornare nuovamente avanti (18-17, ace di Gardini; 23-20, la mette a terra Truocchio). Anche il quarto parziale si chiude positivamente per i padroni di casa 25-23, che si aggiudicano la vittoria nella prima sfida casalinga di play off 5° posto.

Il tabellino

Pallavolo Padova – Cucine Lube Civitanova: 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

Pallavolo Padova: Porro 10, Crosato 8, Zoppellari, Desmet 15, Truocchio 10, Stefani 7, Zenger (L); Falaschi, Guzzo 1, Gardini 6. Non entrati: Fusaro, Plak, Taniguchi, Bergamasco (L). All. Cuttini.

Cucine Lube Civitanova: Bottolo 7, Anzani 2, Lugumdzija 12, Nikolov 6, Chinenyeze 3, De Cecco 4, Balaso (L); Thelle, Zaytsev, Yant Herrera 11, Diamantini 1, Yant Herrera, Bisotto (L). Non entrati: Motzo. All. Blengini.

Durata: 25’, 28’, 31’. Totale: 1h24’.

Note. Servizio: Padova errori 12, ace 6, Civitanova errori 10, ace 8. Muro: Padova 7, Civitanova 3. Errori punto: Padova 16, Civitanova 18. Ricezione: Padova 44% (24% prf), Civitanova 54% (34% prf). Attacco: Padova 57%, Civitanova 39%.

Arbitri: Santoro – Cavalieri

Spettatori: 1.421

Incasso: 6.472

MVP: Andrea Truocchio (Pallavolo Padova)

Prossimo appuntamento in casa

4° giornata Play Off 5° Posto – Domenica 14 aprile, alle ore 17.00, Pallavolo Padova VS Gas Sales Bluenergy Piacenza. Prevendite dei biglietti disponibili da domani al link https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

(Pallavolo Padova)