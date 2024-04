Salva casa, Maino (Lega-LV): “Il sostegno di Confedilizia certifica l’utilità del provvedimento. La prima casa è un bene da difendere e tutelare”

05 aprile 2024

(Arv) Venezia 5 apr. 2024 – “Il plauso del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa dimostra la bontà del provvedimento Salva Casa annunciato dal Ministro e vicepremier Matteo Salvini”. Questo il commento della consigliera regionale (Lega – Liga Veneta), Silvia Maino, in merito alle misure comunicate dal vicepremier Matteo Salvini sul tema della casa, riportate in molti quotidiani di oggi. Si tratta di norme che hanno l’obiettivo di sanare le piccole difformità solo nelle parti interne delle abitazioni. “Il plauso di Confedilizia – spiega Maino – è la dimostrazione tangibile della bontà del provvedimento annunciato dal Ministro Salvini nelle scorse ore. Il testo va incontro ai tanti piccoli proprietari che devono sanare difformità interne; difficoltà che, se non risolte, rischiano di limitare fortemente il mercato immobiliare e allo stesso tempo di appesantire i Comuni con tante piccole pratiche, spesso complesse, che restano in carico agli uffici. In questo caso emerge pure l’operatività del Ministro Salvini e la sua attenzione ad un tema a noi molto caro: la tutela della prima casa e dei piccoli proprietari. È chiaro a tutti che il provvedimento in questione mira a sanare solo le piccole difformità e solo per gli spazi interni. Una misura per dare stabilità e certezze per i piccoli immobili, la cui riqualificazione e mercato sono stati bloccati fino ad oggi”, conclude Silvia Maino.

(Regione Veneto)