Los Angeles supera Cleveland, Denver torna al comando a Ovest

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Missione compiuta. Prosegue il momento d’oro dei Lakers, che spazzano via Cleveland per 116-97 conquistando il nono successo nelle ultime 10 gare Nba. Male i Cavs, incapaci di mettere insieme due successi di fila da fine febbraio. Alla Crypto.com Arena di Los Angeles, i gialloviola si aggrappano al trio delle meraviglie formato da LeBron James (24 punti e 12 assist), Anthony Davis (22 punti, 13 assist e D’Angelo Russell (28 punti, 5 rimbalzi, 2 assist). Bene anche Taurean Prince, 18 punti con 7/8 al tiro e 4/5 da tre punti. A Cleveland non sono bastati i 26 punti di Darius Garland e i 21 di Caris LeVert. Per i Lakers è sorpasso a Sacramento all’ottavo posto a Ovest, quando mancano cinque gare alla fine della stagione regolare. Approfittando di un Joel Embiid in grande spolvero, con 30 punti e 12 assist, Philadelphia sbanca Memphis con un perentorio 116-96 e conquista la terza vittoria consecutiva. Ai Grizzlies – che al FedEx Forum, nel corso di una cerimonia nel pre-gara hanno ritirato la maglia numero 33 di Marc Gasol – non bastano i 24 punti messi a segno da Scotty Pippen Jr.

In attesa del big match contro Minnesota, nessun problema per i Denver Nuggets, che tornano al comando a Ovest travolgendo 142-110 gli Atlanta Hawks. I campioni in carica approfittano anche del rientro dopo 7 gare di Jamal Murray (16 punti in 21 minuti). Bene Kentavious Caldwell-Pope (24 punti), ennesima tripla doppia per Nikola Jokic.

In una sfida con poco rilievo in ottica classifica, Detroit incassa la quarta sconfitta consecutiva: senza Simone Fontecchio, ancora out, i Pistons cadono contro i Brooklyn Nets, trascinati da Cam Thomas, 32 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

