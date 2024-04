Lorenzoni (Portavoce Opposizione), Montaneriello, Zanoni e Bigon (Pd): “Dalla presidenza del Consiglio Regionale nessuna risposta in merito alla gestione della Seconda Commissione”

05 aprile 2024

(Arv) Venezia 5 apr. 2024 – “Lo scorso 21 marzo, a seguito di una gestione quantomeno inadeguata della Seconda Commissione consiliare, quando la Presidente Rizzotto aveva risposto in modo irrituale alla richiesta di parola di un consigliere di opposizione e aveva cercato di impedire di intervenire ad un altro, tutti i consiglieri di opposizione, Montanariello, Bigon, Zanoni e Lorenzoni lasciarono la seduta, scrivendo al Presidente Roberto Ciambetti per chiedere garanzie sulle modalità di gestione della commissione secondo quanto sancito dal regolamento”. A dirlo in una nota congiunta, il Portavoce dell’Opposizione in Consiglio regionale del Veneto, Arturo Lorenzoni con i colleghi i consiglieri regionali, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon del Partito Democratico.

“Ieri si è tenuta una nuova seduta della Seconda Commissione, ma nessuna risposta è ancora giunta ai consiglieri di opposizione da parte della Presidenza, ragione per cui nessuno dei consiglieri di opposizione ha partecipato ai lavori. Quando saranno ripristinate le condizioni statutarie per assicurare lo svolgimento regolare dei lavori? – chiedono i consiglieri di opposizione – la situazione che si è creata è estremamente grave e nessuna risposta sembra giungere dalla Presidenza del Consiglio Regionale. Siamo estremamente preoccupati e delusi di non poter esercitare liberamente il nostro ruolo”, affermano all’unisono i consiglieri.

(Regione Veneto)