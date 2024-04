Autonomia, Scatto (Lega-LV): “Pd esperto mondiale di arroganza, il Veneto guarda al futuro mentre i dem rimpiangono l’Unione Sovietica”

05 aprile 2024

(Arv) Venezia 5 apr. 2024 – “Vanessa Camani e il Partito Democratico parlano con disinvoltura di arroganza perché della materia sono esperti indiscussi. Come le registrazioni video hanno chiaramente dimostrato, infatti, il Presidente Zaia è stato bombardato, in sede di audizioni, da una raffica di domande provocatorie. Domande provenienti soprattutto da quei rappresentanti dei Democratici e dei Cinque Stelle che, nelle rispettive Regioni, spesso faticano a far quadrare i conti o ad incassare con regolarità le sanzioni amministrative”.

Con queste parole la presidente della VI Commissione consiliare e consigliere regionale della Lega – Liga Veneta, Francesca Scatto che replica agli attacchi di ieri al presidente Zaia, indirizzati dalla capogruppo del Pd Vanessa Camani attraverso un comunicato.

“L’Autonomia che spaccherebbe il Paese, o la presunta secessione dei ricchi, non sono minacce, bensì pretesti politici per non ammettere l’incapacità di amministrare con oculatezza i propri territori. Come, invece, facciamo in Veneto. Peraltro, mentre il mondo va avanti e la civiltà progredisce, – sottolinea Scatto – i democratici veneti guardano al passato pieni di nostalgia per l’Unione Sovietica di Lenin: quella società dove la meritocrazia, la proprietà privata e il desiderio di una società migliore erano considerate una imperdonabile colpa. Ma la maggioranza dei veneti la pensa diversamente e fino a quando governeremo la nostra terra, ci batteremo giorno e notte per fare avere ai nostri cittadini un Veneto moderno, efficiente e soprattutto autonomo”, conclude Francesca Scatto.

(Regione Veneto)