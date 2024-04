Berrettini vola in finale al torneo di Marrakech

MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) – Dopo un anno e mezzo, Matteo Berrettini tornerà a giocare una finale nel circuito. Nell’ultimo atto del “Grand Prix Hassan II”, Atp 250 da 579.320 euro che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa di Marrakech, in Marocco, a sfidare il campione uscente Roberto Carballes Baena sarà infatti il 27enne romano. Berrettini, numero 135 Atp e in tabellone con il ranking protetto, ha avuto la meglio sull’argentino Mariano Navone, numero 60 del mondo e settima testa di serie, per 6-7(4) 6-3 6-2 dopo oltre due ore e 40 minuti di gioco.

Alla prima finale da quella persa a Napoli contro Musetti nell’ottobre 2022, Berrettini proverà a conquistare l’ottavo titolo della carriera: l’ultima gioia risale al Queen’s di due anni fa. I precedenti con Carballes Baena vedono l’azzurro avanti 2-1: l’ultimo ha visto Berrettini imporsi proprio a Napoli nel 2022.

“Sono molto stanco ma anche molto felice, è stata la partita più dura della settimana, lui è stato molto solido, il sostegno del pubblico è stato fondamentale” le parole dell’azzurro dopo la vittoria su Navone. “Non ricordo nemmeno quando ho giocato l’ultima finale – ride Berrettini – Ma ho lavorato durissimo per essere di nuovo qui, per tornare a divertirmi. Spero che domani il sostegno sia lo stesso e anche di più, perchè avrò

bisogno di grande energia”.

