CORSO MANGIAMI LEGGIMI IN BIBLIOTECA

Il corso si propone di formare bibliotecari, formatori e lettori attraverso tre incontri in presenza con educatrici e formatrici che, partendo da soluzioni editoriali specifiche,si focalizzerà su come usare i libri, le immagini, come creare scaffali intelligenti ed educare alla lettura: il tutto declinato per la fascia d’età 0-3 anni.

Il corso sarà itinerante: un’occasione di condivisione e incontro in presenza in tre Biblioteche diverse del territorio veneto.