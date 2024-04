Voto Europa – cinque incontri per capire cosa si decide in Europa per noi

VOTO EUROPA è il titolo di una serie di incontri che la Pastorale sociale della Diocesi di Padova – insieme ad Acli Padova, Azione cattolica diocesana, Csi Padova, Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Padova e in collaborazione con Aggiornamenti Sociali, Europe direct Padova e Europe direct Venezia Veneto – ha organizzato in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024.

Cosa si decide in Europa per noi? Quali sono i temi in agenda per il futuro? Transizione ecologica, migrazioni, cittadinanza sono solo alcuni dei macrotemi che ci riguardano e su cui dovremo riflettere prima di andare alle urne per un voto consapevole. E come ci si occupa di questi e altri temi a livello europeo? Che ruolo hanno gli organismi europei e come si relazionano con i singoli paesi membri su materie così importanti e attuali?

Sono solo alcune delle domande sul tavolo, che faranno da filo conduttore per i singoli incontri che vedranno relatori qualificati.

«Solitamente in occasione delle elezioni europee proponiamo occasioni di approfondimento perché siamo consapevoli che molte persone non conoscono a sufficienza le istituzioni europee e i loro compiti – spiega suor Francesca Fiorese, responsabile della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova – Anche per questo e per spiegare come sono strutturati gli organi dell’Unione Europea abbiamo pensato in questa occasione, insieme ad altri soggetti, una serie di appuntamenti in cui focalizzare l’attenzione, con l’aiuto di relatori esperti e qualificati, sui valori europei, le politiche energetiche, gli obiettivi, le problematiche aperte, nella speranza di stimolare il dibattito e aiutare ad esprimere poi un voto consapevole, oltre che avere una maggiore coscienza di cosa significhi essere cittadini europei».

Il percorso VOTO EUROPA – Cosa si decide in Europa per noi si articola in cinque appuntamenti, tutti con inizio alle ore 20.30, dall’8 aprile al 16 maggio in altrettanti luoghi del territorio diocesano per facilitare e incentivare la partecipazione.

Il percorso inizia lunedì 8 aprile a Dolo (cinema Italia, via Comunetto 12) dove si parlerà di Transizione ecologica e politiche energetiche con Elena Buoso, professoressa di Diritto dell’ambiente all’Università di Padova. Il secondo appuntamento sarà lunedì 15 aprile a Thiene (sede delle Opere parrocchiali, via San Francesco 4) sul tema Frontiere esterne, migrazione e sicurezza comune, con la partecipazione di Bernardo Cortese, professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea dell’Università di Padova. Nel terzo appuntamento giovedì 18 aprile, ci si sposterà a Cittadella (patronato Pio X, Borgo Treviso 74) per ragionare di Sviluppo economico e transizione digitale con Gianluca Toschi, professore di Economia dell’integrazione europea dell’Università di Padova; mentre venerdì 19 aprile l’appuntamento sarà a Monselice (parrocchia del Redentore, centro Don Bosco in via Costa Calcinara 101) per parlare di Solidarietà europea e diritti sociali con Giovanni Comazzetto, ricercatore in Diritto pubblico e costituzionale dell’Università di Padova.

Infine l’ultimo appuntamento in programma sarà per giovedì 16 maggio a Padova (Sala Cardinal Callegari, via Curtatone e Montanara 4) e vedrà la partecipazione del gesuita padre Giuseppe Riggio, direttore della rivista Aggiornamenti Sociali che tratterà il tema Cittadini europei e sfide future.

Le registrazioni degli incontri saranno disponibili sul canale YouTube della Diocesi di Padova. Scarica la locandina

