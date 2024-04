Samsung, nuova linea Bespoke AI: elettrodomestici a braccetto con l’intelligenza artificiale

Samsung Electronics ha recentemente annunciato il lancio di una nuova serie di elettrodomestici caratterizzati da avanzate tecnologie di connettività e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, promettendo di elevare l’esperienza domestica a un nuovo livello di efficienza e interazione. La nuova gamma Bespoke AI mira a trasformare le abitazioni in veri e propri ambienti smart, grazie all’implementazione di Wi-Fi integrato, fotocamere interne, chip AI dedicati e alla piena compatibilità con l’applicazione SmartThings di Samsung.

Tra i prodotti di punta presentati, spicca il frigorifero 4 porte con AI Family Hub, che si propone come il nucleo centrale della gestione alimentare domestica. Questo dispositivo non solo mantiene gli alimenti in condizioni ottimali, ma agisce anche come punto di collegamento con gli altri elettrodomestici della casa, facilitando una gestione integrata e semplificata delle varie attività domestiche. Accanto a questo, Samsung ha introdotto il Bespoke Jet Bot Combo AI, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che, grazie all’intelligenza artificiale, promette prestazioni di pulizia superiori, adattandosi efficacemente a diversi tipi di superficie e garantendo un ambiente domestico più pulito e salubre.

Per quanto riguarda la cura dei tessuti, Samsung presenta il Bespoke AI Laundry Combo, una soluzione all-in-one che combina in un unico apparecchio una lavatrice e un’asciugatrice. Questa innovazione non solo offre la praticità di due elettrodomestici in uno, ma permette anche un notevole risparmio di spazio, senza sacrificare le prestazioni. Inoltre, il lancio in Europa del nuovo frigorifero combinato F1rst 75 AI segna un ulteriore passo avanti nel settore degli elettrodomestici green. Oltre a distinguersi per le sue dimensioni e per un’estetica curata, questo modello vanta una classificazione energetica di classe A, con funzionalità Wi-Fi che permettono di ottenere ulteriori risparmi energetici attraverso l’utilizzo dell’app SmartThings Energy.

Completa l’offerta la nuova serie di lavatrici ad alta efficienza energetica, tra cui i modelli A-10%, A-20% e A-40%, quest’ultimo capace di garantire un risparmio energetico fino al 40%. Queste lavatrici non solo si distinguono per le loro prestazioni ecocompatibili, ma incorporano anche funzionalità avanzate di AI che migliorano l’esperienza di lavaggio, riducendo il rilascio di microplastiche, semplificando l’uso e ottimizzando i tempi di lavaggio.