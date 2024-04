Inaugurazione dei lavori di messa in sicurezza della bretella di collegamento del Centro Biotrattamenti di Etra con la SP 31 e la SR 308 – Primo stralcio

Pubblicata il 03/04/2024

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza all’inaugurazione dei lavori di messa in sicurezza della bretella di collegamento del Centro Biottratamenti di Etra Spa con la SP 31 e la SR 308 –Primo stralcio- costruzione di due rotatorie, realizzate dal Comune di Camposampiero,

Lunedì 8 aprile 2024 alle ore 14:00, in via della Centuriazione (laterale di via Straelle San Pietro)



Contestualmente alla cerimonia d’inaugurazione si terrà anche l’avvio dei lavori del Secondo stralcio -allargamento della strada di collegamento del Centro Biottratamenti di Etra Spa con la SP 31 e la SR 308- a cura di Veneto Strade SpA.

Sarà presente la Vice Presidente della Regione del Veneto avv. Elisa De Berti