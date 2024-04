Fuorisalone 2024, Electrolux inaugura uno spazio dedicato alla consapevolezza ambientale

In occasione del Fuorisalone 2024, Electrolux Group inaugura Electrolux EcoLine Hub, uno spazio pionieristico nato per stimolare la consapevolezza ambientale e promuovere uno stile di vita sostenibile. Aperto al pubblico dal 16 al 21 aprile durante il Salone del Mobile, si posiziona come un punto di riferimento per coloro che desiderano contribuire attivamente a un futuro più verde, direttamente dal cuore della Biblioteca degli Alberi Milano (BAM), fulcro verde di Portanuova, primo quartiere al mondo riconosciuto per la sua doppia certificazione di sostenibilità.

L’obiettivo di Electrolux con l’apertura di questo spazio è duplice: sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità e dimostrare come, attraverso gesti quotidiani e scelte consapevoli all’interno delle mura domestiche, sia possibile fare la differenza per il pianeta. Electrolux EcoLine Hub si propone come un catalizzatore di cambiamento, invitando i visitatori a esplorare soluzioni innovative per un vivere più rispettoso dell’ambiente.

L’installazione si distingue per il suo design accattivante: un grande parallelepipedo che, grazie alle sue pareti a specchio, si fonde con il contesto circostante, attirando l’attenzione e la curiosità dei passanti. L’interno dell’Hub emula l’atmosfera di una casa, riflettendo i valori e lo spirito di Electrolux attraverso ogni dettaglio. Dal design scandinavo agli elettrodomestici della serie EcoLine, tutto è stato pensato per offrire un’esperienza immersiva ed educativa.

Diviso in due principali aree tematiche, Taste e Care, l’Hub presenta una gamma selezionata di prodotti Electrolux, evidenziando il loro contributo alla sostenibilità. Nella zona Taste, gli elettrodomestici in esposizione spaziano dal forno a vapore 800 Steamboost al frigocongelatore 700 GreenZone, tutti progettati per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale. L’area Care, dedicata alla cura degli indumenti, mette in luce le ultime innovazioni in termini di lavatrici e asciugatrici, inclusa la tecnologia SensiCare+ che ottimizza il consumo di acqua ed energia in base al carico, e il filtro per le microplastiche.

Electrolux EcoLine Hub si impegna anche nella diffusione della cultura della sostenibilità attraverso l’utilizzo di AWorld, un’applicazione che, mediante la gamification, aiuta a calcolare e ridurre la propria impronta carbonica. Inoltre, in collaborazione con Erion WEEE, il consorzio per il riciclo dei rifiuti elettronici, l’Hub ospita un punto di raccolta per i piccoli RAEE e proietta “Materia Viva”, un docufilm che esplora le tematiche dell’economia circolare e del riciclo, con l’obiettivo di ispirare azioni quotidiane a favore dell’ambiente.