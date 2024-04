Comunicazione, social network e benessere mentale

I pericoli legati alla navigazione in rete

Come gestire e minimizzare i rischi connessi all’uso dei social media? Marco Cartasegna, founder di Torcha, community di riferimento per l’approfondimento sui social media, insieme a Daniele Francescon, co-founder di Serenis, una piattaforma per il supporto psicologico online, hanno portato le loro prospettive su questo delicato argomento. In particolare, hanno esplorato strategie e soluzioni per affrontare i potenziali impatti negativi sulla salute mentale dei giovani.

Promuovere consapevolezza

L’evento ha rappresentato un’opportunità preziosa per riflettere sulle implicazioni dei social media sulla nostra salute mentale e per esplorare strategie concrete per mitigare i rischi associati a questa forma di comunicazione digitale.

(Confartigianato Imprese Padova)