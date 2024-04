Atalanta, lesione muscolare per Scalvini

Brutte notizie per Gasperini

Roma, 2 apr. – Non arrivano buone notizie per Gasperini in merito alle condizioni di Scalvini. .

Gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Difficile stabilire con certezza i tempi di recupero, ma il calciatore potrebbe star fuori almeno 4 settimane. Salterà sicuramente un mese fondamentale per la squadra nerazzurra impegnata su più fronti: le semifinali di Coppa Italia (domani l’andata contro la Fiorentina), i quarti di Europa League contro il Liverpool e la corsa ad un posto Champions in campionato.

De Ketelaere ha svolto individuale e le sue condizioni restano da valutare. Lo stesso tecnico in conferenza stampa ha dichiarato: “De Ketelaere domani non ci sarà, vediamo di recuperarlo per il match di domenica contro il Cagliari”.

Chi giocherà in difesa al posto di Scalvini? Sicuramente Toloi e Djimsiti troveranno più spazio, con Hien e Kolasinac che hanno disputato una grande partita a Napoli e potrebbero essere confermati da titolari.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)