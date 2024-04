Acquistare Office: come comprare una licenza risparmiando

I programmi della suite Microsoft Office sono lo standard per chiunque abbia un computer, che si tratti di un professionista o un semplice utente.

La Suite Microsoft Office offre numerosi programmi (Word, Excel, PowerPoint, Access, Hotmail, Publisher) estremamente efficienti per il lavoro, lo studio, la ricerca o la gestione domestica.

Il problema può essere il prezzo molto elevato dei vari pacchetti Office.

Se vi state chiedendo se sia possibile fare il download di Office gratis , ebbene sappiate che è possibile solo in alcuni pochi casi che vedremo più avanti nell’articolo. Il trucco per comprare una licenza Office risparmiando è cercare una licenza digitale in offerta da un fornitore affidabile, senza cadere nella trappola di offerte troppo allettanti che potrebbero nascondere delle truffe.

Quanto costa una licenza Microsoft Office

L’acquisto di una licenza Office sul sito Microsoft è particolarmente costoso. La sola licenza Office 2021 Pro sullo store Microsoft costa 579,00 €. Un prezzo esorbitante che potrebbe essere tagliato anche oltre l’80% se si acquista la stessa licenza digitale da altri store digitali.

Comprare una licenza digitale conviene anche perché si tratta di licenze lifetime, che permettono l’installazione e l’attivazione del pacchetto Office per sempre. Anche se Microsoft 365, la suite Office in abbonamento, potrebbe sembrare più economico, a lungo andare un abbonamento mensile obbligatorio costerà molto di più del prezzo di una singola licenza digitale.

Dove acquistare un pacchetto Office risparmiando

Se volete installare Office su un PC , la ricerca del negozio online dove acquistare le migliori offerte Office risparmiando deve essere condotta con molta attenzione. In particolare sono due le cose da dover prendere in considerazione: il costo delle licenze in vendita e l’affidabilità del negozio online.

Per quanto riguarda il costo delle licenze, non bisogna farsi ingannare da prezzi troppo bassi. Una licenza digitale per Office troppo economica, anche al di sotto dei 15€ a volte, potrebbe rivelarsi una truffa. Nel migliore dei casi si potrebbe trattare di un programma che non funziona o di una licenza illegale, nel peggiore dei casi potrebbe essere un mezzo per rubare i dati della carta di credito o infettare il computer di chi le acquista con malware e ransomware, mettendo a rischio il dispositivo e i dati contenuti al suo interno.

Controllare l’affidabilità dello store è altrettanto importante, bisogna cercare recensioni online e leggere l’opinione dei precedenti acquirenti per verificare come sia andata la loro esperienza di acquisto. La scarsità o l’assenza di recensioni che comprovano l’affidabilità di uno store online è un serio campanello d’allarme.

Dopo aver verificato questi aspetti, a nostro avviso Mr Key Shop è il miglior portale dove acquistare Microsoft Office e attivare Windows risparmiando. Si tratta di un negozio online di licenze digitali con oltre di 18 anni di esperienza, più di 350.000 clienti all’attivo e una media “Eccellente” su TrustPilot basata su oltre 1800 recensioni. Questo negozio online offre sistemi di pagamento sicuri e tracciabili (Paypal, Amazon Pay, Apple Pay) ed emette regolare fattura. La consegna dei prodotti è immediata, visto che le licenze vengono inviate tramite email subito dopo il pagamento. I clienti sono aiutati e protetti anche dopo l’acquisto: in caso di necessità il negozio offre infatti assistenza gratuita e in italiano oltre alla garanzia “soddisfatti o rimborsati” su tutti i prodotti.

Vendere licenze digitali non permette solo di avere ottimi prezzi – non spedendo fisicamente prodotti tangibili, infatti, non pagherete mai spese di spedizione. Mr Key Shop è anche un’azienda 100% Eco-Friendly. Scegliendo di acquistare licenze digitali, vengono prodotte meno emissioni di CO2 per il trasporto e si riduce anche l’inquinamento da imballaggio per il trasporto dei software.

Ma quanto si può risparmiare comprando una licenza Office su questo negozio?

Ecco quali sono i pacchetti Office disponibili su Mr Key Shop sui quali potrete risparmiare fino a oltre 400€:

Office 2021 (nelle versioni Professional, Home&Business e Home&Student)

(nelle versioni Professional, Home&Business e Home&Student) Office per Mac (nelle versioni 2021 Home&Business e Home&Student, Office 2019 e 2016 nella versione Home&Business)

(nelle versioni 2021 Home&Business e Home&Student, Office 2019 e 2016 nella versione Home&Business) Office 2019 (nelle versioni Professional, Home&Business e Home&Student)

(nelle versioni Professional, Home&Business e Home&Student) Office 2016 (nelle versioni Professional e Home&Student)

(nelle versioni Professional e Home&Student) Office 2013 (nella versione Professional)

(nella versione Professional) Office 2010 (nella versione Professional)

Su Mr Key Shop si potranno anche acquistare numerose altre licenze digitali in offerta, come quelle dei sistemi operativi Microsoft (Windows 11, Windows 8.1, Windows 7), licenze per le migliori VPN e i migliori antivirus sul mercato (Norton, Avast, Kaspersky, ESET, McAfee, Bitdefender,) e prodotti Windows Server.



Quale versione di Office scegliere

Prima di acquistare una licenza Office in offerta, bisogna capire quale pacchetto Office è adatto alle proprie esigenze.

Anche se è raro avere un computer non compatibile con Microsoft Office, bisogna assicurarsi che il programma, una volta comprato, possa essere effettivamente installato sul proprio dispositivo, che deve quindi soddisfare i requisiti minimi in grado di farlo funzionare.

Facendo un esempio con Office 2021, la più recente versione della suite, questi sono i requisiti minimi per PC e Mac:

Windows 10 per PC e una delle ultime tre versioni del sistema operativo macOS.

Un processore a 1, 1 Ghz e 2 core per Windows e un Intel o un Apple Silicon per MacOS.

Una memoria RAM da 4 GB per entrambi i sistemi operativi.

4 GB di spazio disponibile su un PC e 10 GB su un Mac.

Una risoluzione dello schermo di 1280 x 768 per Windows e 1280 x 800 per macOS.

Infine, è necessaria una DirectX 9 con WDDM 2.0.

Se un dispositivo rispetta questi requisiti, tutti i pacchetti Office potranno essere installati e funzioneranno regolarmente. Ma ora si passa alla domanda successiva: quale versione del pacchetto Office comprare?

La differenza tra le versioni è nel numero di applicazioni che includono, bisogna quindi scegliere in base ai programmi di cui si ha bisogno, tenendo conto che più i pacchetti Office sono costosi e più programmi contengono. Prendendo ad esempio sempre Office 2021: la versione “Professional” è la più costosa e contiene tutti i programmi della suite, mentre la versione “Home & Student” è la più economica e contiene solo Word, Excel e PowerPoint.

Infine, bisogna considerare fino a quando una versione di Office sarà supportata. In particolare, dal 2023 Office 2013 non riceverà più aggiornamenti, mentre Office 2010 è già stato escluso dal supporto Microsoft.

È possibile attivare Office gratis?

Scaricare e attivare Office gratis è legalmente possibile grazie a Microsoft, che offre tre modalità per ottenere Office gratis.

Il metodo più comune è sfruttare il periodo di prova di Microsoft 365. Una volta effettuato il download gratuito e l’installazione della suite saranno disponibili 30 giorni di prova gratuita. Può essere molto utile come banco di prova per capire se vale la pena comprare una licenza Office o meno, ma come detto, al termine del periodo di prova sarà necessario attivare l’abbonamento.

In alternativa, Microsoft offre gratuitamente Office Online, una versione web gratuita della suite disponibile esclusivamente online. Ovviamente ci sono delle limitazioni: oltre al fatto che per l’utilizzo della suite online è indispensabile avere sempre una connessione ad internet, sono disponibili solo alcuni programmi (Word, Excel, PowerPoint e One Note) e le funzionalità sono molto limitate rispetto alla versione classica.

Infine, c’è la possibilità riservata a docenti e studenti di avere una licenza Microsoft Office gratis. In questo caso si accede alla versione completa della suite, ma la soluzione è disponibile solo per le due categorie indicate.

Questo per quanto riguarda PC e Mac, mentre c’è un altro modo per ottenere Office gratis per dispositivi mobili. Nel caso di smartphone e tablet con uno schermo inferiore ai 10,1” si possono scaricare dal Play Store o dall’App Store tutte le applicazioni della Suite Microsoft Office gratuitamente e senza limiti. Lo svantaggio, in questo caso, è la grandezza dello schermo, che ne rende difficile l’uso per chi lavora a lungo con questi software.

A meno di essere insegnanti o studenti, la scelta migliore è comprare una licenza digitale durevole a vita in un negozio online e risparmiare. Anche perché bisogna stare molto attenti alle soluzioni illegali che il web offre per utilizzare Office gratis.

Ci sono dei portali online dal quale si possono scaricare file Office senza licenza, ma non c’è modo di sapere cosa si sta scaricando, quindi si tratta di file potenzialmente dannosi per il dispositivo sul quale verranno installati.

Un altro metodo comune per attivare illegalmente una licenza Office sono i KMS (Key Manager System) emulati, ossia software illegali che permettono di attivare gratuitamente Office, Windows e anche altri programmi cambiando periodicamente la chiave di attivazione. Per fare questo, però, devono essere sempre attivi e avere un accesso completo al dispositivo, mettendolo a rischio, in quanto non si sa quali altri file possono installare sul dispositivo (ransomware, trojan, malware etc).

Come fare il download di Office

Una volta acquistata la licenza digitale della suite, questo è il procedimento per effettuare download di Office per PC o Mac:

Accedere al sito Office.com

Cliccare su “Accedi” , in alto a destra, e inserire le credenziali del proprio account Microsoft (oppure crearne uno, perché senza account Office non potrà essere scaricato).

, in alto a destra, e inserire le credenziali del proprio account Microsoft (oppure crearne uno, perché senza account Office non potrà essere scaricato). Inserire la chiave di attivazione (il Product Key sarà nella mail inviata da Mr Key Shop dopo l’acquisto).

(il Product Key sarà nella mail inviata da Mr Key Shop dopo l’acquisto). Scaricare il file di installazione.

Installare e attivare Office

L’installazione di Office, sia su Mac che su PC, è un processo molto semplice: basta effettuare un doppio clic sul file scaricato in precedenza e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Al termine dell’installazione non bisogna fare altro che attivare la versione di Office acquistata e la si potrà utilizzare.

Ecco come attivare Office:

Avviare per la prima volta una qualsiasi applicazione Office (Word, PowerPoint, Excel, ecc.). Accedere a Office con l’account Microsoft utilizzato per il download del programma. Ora Office è attivo e potrà essere utilizzato.

Conclusioni

Comprare una licenza digitale per Microsoft Office da un rivenditore online, quindi, garantisce un enorme risparmio. Si può testare la suite Office grazie alle prove gratuite offerte da Microsoft e poi si potrà acquistare la Product Key della versione di Office più adatta su Mr Key Shop andando a risparmiare fino all’80% sul prezzo della licenza.