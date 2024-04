Comune di Padova: E-Distribuzione e Comune di Padova, protocollo d’intesa per la rete elettrica del futuro

Comune di Padova ed E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, hanno approvato, nell’ambito del PNRR, un protocollo d’intesa per la pianificazione congiunta degli interventi sulla rete elettrica cittadina. L’accordo riguarda la gestione di tutti gli aspetti progettuali ed autorizzativi che garantiscono il rispetto delle tempistiche e degli impegni tecnico – economici previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in linea con le esigenze di sviluppo del Comune di Padova. E-Distribuzione con l’Amministrazione comunale programmerà le proprie attività coordinandole con eventuali cantieri comunali nelle medesime aree, rispettando le tempistiche di completamento dei lavori dettate dal PNRR o degli altri progetti di mobilità pubblica e di sviluppo del Comune. Per la gestione di tutte queste attività saranno attivati tavoli tecnici, coordinati da un Rappresentante del Comune e da un Rappresentante di E-Distribuzione. L’accordo rappresenta un importante passo avanti nella transizione energetica della città, consentirà di rispondere alla crescente richiesta di energia dal territorio e offre soluzioni innovative e tecnologiche di ultima generazione.

Il sindaco di Padova Sergio Giordani commenta: “Un ulteriore passo nella direzione di coordinare al meglio tutti gli importanti interventi che la città dovrà affrontare nei prossimi due anni. A valle della firma di questo protocollo anche E-Distribuzione prenderà parte al tavolo tecnico che si riunisce ogni due settimane e che vede presenti tutte le maggiori imprese che si occupano di sottoservizi e non solo, con l’obiettivo di definire insieme tempistiche e modalità di intervento di tutte le opere che abbiamo in campo in maniera tale da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Stiamo rispettando tutti i cronoprogrammi e questo è possibile proprio grazie all’impegno costante delle decine e decine di aziende coinvolte, che perseguono i nostri stessi obiettivi: una città migliore, più sostenibile, più efficiente e orientata al futuro. Ricordo infatti che grazie al PNRR e grazie all’avvento delle due nuove linee tranviarie, non solo realizziamo importanti opere per Padova, ma riqualifichiamo tutta la rete dei sottoservizi: rete idrica, di distribuzione del gas e rete elettrica, oggetto di questo specifico protocollo. Un ammodernamento generale dei servizi di cui beneficeranno tutti i cittadini. Andiamo avanti con i lavori, consapevoli che stiamo vivendo un momento di forte trasformazione e forti del grande lavoro di squadra in corso da parte di tutte le persone e le aziende coinvolte, alle quali va un mio doveroso ringraziamento.”

Simone Botton, responsabile E-Distribuzione area Veneto e Friuli Venezia Giulia, afferma:“E-Distribuzione è soddisfatta di avere sottoscritto questo protocollo d’intesa, che agevola il piano dell’azienda per la città di Padova nell’ambito del PNRR. Il nostro obiettivo è quello di incrementare la capacità della rete per poter accogliere ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la potenza a disposizione di cittadini, imprese e attività commerciali per abilitare l’elettrificazione dei consumi energetici, e rendere la rete elettrica sempre più intelligente e resiliente”.

Nello specifico a Padova, E-Distribuzione ha previsto tra il 2023 ed il 2026, un importante programma di interventi legati al PNRR, per un importo complessivo di circa 66 milioni di Euro, dedicato alla riqualificazione e rinnovamento della rete elettrica territoriale, che ottimizzerà il servizio offerto ai cittadini, abiliteranno l’elettrificazione dei consumi e contribuiranno la digitalizzazione dei servizi stessi. Complessivamente gli interventi prevedono la realizzazione di due nuove cabine primarie, la riqualificazione tecnologica di 168 cabine secondarie, punti nodali fondamentali della rete elettrica, che verranno cosi abilitate a rendere disponibile alla clientela una maggior potenza: gli stessi impianti saranno inoltre dotati delle migliori tecnologie attualmente disponibili, così da favorire l’elettrificazione dei consumi attraverso un significativo aumento della qualità del servizio offerto; nuova costruzione o potenziamento di oltre 120 km di linee a media e bassa tensione per incrementare la resilienza della rete ed aumentare la disponibilità di potenza ai cittadini.

