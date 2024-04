Invito adesione al progetto “A PIENI POLMONI” curato dal “MUSE” e promosso dalla Provincia di Padova – 14 aprile e 12 maggio 2024

Con il contributo della Provincia di Padova il MUSME presenta, nell’ambito del progetto “La Provincia Respira“, iniziativa mirata a informare e sensibilizzare la comunità del Padovano contro l’inquinamento atmosferico promuovendo la sostenibilità, il laboratorio didattico EsperiMUSME dal titolo A pieni polmoni! L’importanza di respirare aria pulita, rivolto a tutte le bambine e a tutti i bambini della Provincia che frequentano la scuola primaria.

Insieme capiremo come funzionano i nostri polmoni, vedremo quali danni fa l’inquinamento dell’aria al nostro organismo e ricostruiremo in che modo tutti gli esseri viventi sono collegati in un unico grande ciclo dell’ossigeno. Potremo addirittura scoprire che gesti semplici come usare la bicicletta o piantare un albero possono avere un effetto positivo sulla nostra salute!

Il laboratorio verrà proposto nelle seguenti giornate:

domenica 14 aprile alle ore 10.00 e alle ore 11.00 ;

alle ore e alle ore ; domenica 12 maggio alle ore 10.00 e alle ore 11.00 .

La partecipazione è gratuita ed è riservata alle bambine e ai bambini residenti nei Comuni della Provincia di Padova che frequentano la scuola primaria. L’attività ha una durata di 50 minuti. Durante il laboratorio non è prevista la presenza di genitori o altri adulti accompagnatori.

Per prenotare è necessario inviare una mail a [email protected] indicando il turno desiderato, il Comune di residenza nella Provincia di Padova e un contatto telefonico.

