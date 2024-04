Instagram lancia le sfide fotografiche nei canali broadcast

In un’epoca in cui i social media diventano sempre più un campo di battaglia per l’originalità e l’engagement, Instagram sembra fare un ulteriore passo avanti introducendo una nuova funzionalità per arricchire il modo in cui creatori e utenti interagiscono sulla piattaforma. Lo sviluppatore e insider Alessandro Paluzzi ha recentemente scovato segnali di una funzionalità in lavorazione chiamata “sfide”, destinata ai canali broadcast di Instagram, simili per dinamica ai canali di Telegram, che consentirà ai creatori di avviare concorsi fotografici per i membri, offrendo loro premi.

Secondo quanto emerso da uno screenshot condiviso da Paluzzi, i membri dei canali avranno la possibilità di interagire con le foto partecipanti al concorso o segnalarle, e di condividerle “nelle loro storie, messaggi e su altre app”. Questo meccanismo non solo promette di aumentare l’engagement all’interno dei canali, ma apre anche a nuove dinamiche di condivisione e visibilità trasversale sui diversi social.

#Instagram is working on challenges for channels 👀 ℹ️ Create a contest for members to submit photos to win prizes. You choose the winners once the challenge ends.

Members can react, share and report entries. pic.twitter.com/AiDCxCcSWZ — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 30, 2024

Le “sfide” sembrano essere una risposta diretta all’esigenza crescente di creatori e brand di generare interazione autentica e coinvolgimento profondo con la loro audience. Inoltre, con l’introduzione di premi, Instagram potrebbe incentivare ulteriormente la partecipazione e la creatività degli utenti, rendendo queste sfide fotografiche non solo un momento di condivisione, ma anche un’opportunità per emergere e guadagnare visibilità.

Ancora non sono stati rivelati dettagli su come saranno gestiti i premi e su quali criteri verranno valutate le foto partecipanti. Tuttavia, l’elemento competitivo introdotto da questa nuova funzionalità promette di aggiungere un ulteriore strato di interazione, rendendo i canali broadcast su Instagram non solo spazi di condivisione, ma vere e proprie arene creative.