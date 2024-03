Tutto pronto per il Festival delle Pro Loco del Veneto a Piazzola sul Brenta

E’ stata già un’anticipazione di festa la presentazione dell’Edizione 2024 del Festival delle Pro Loco del Veneto. L’evento, che verrà inaugurato presso Villa Contarini il prossimo 6 aprile, è stato ufficialmente presentato durante una conferenza stampa tenutasi presso Palazzo Santo Stefano, con la partecipazione di Vincenzo Gottardo, Consigliere della Provincia di Padova, Cristina Cavinato, Vicesindaco del comune di Piazzola sul Brenta, Giuliano Tessari, presidente della Pro Loco di Piazzola sul Brenta, Fiorenzo Lorenzini, Consigliere UNPLI Veneto e referente del Festival, nonché l’on. Antonio De Poli, Senatore della Repubblica.

Durante la conferenza stampa, Vincenzo Gottardo ha dichiarato: “Il Festival delle Pro Loco del Veneto rappresenta un momento di grande valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale. Sosteniamo con entusiasmo questo evento che promuove il territorio e coinvolge le comunità locali“.

Per Cristina Cavinato, è un orgoglio essere tornati, dopo alcuni anni: “Le cose belle vanno condivise. Abbiamo la possiblità di dare risalto a un enorme lavoro e sacrificio per tramandare le tradizioni”.

L’on. Antonio De Poli ha espresso il suo sostegno all’evento, proprio partendo dal tema della memoria “Il Festival delle Pro Loco del Veneto è un’occasione unica per celebrare le eccellenze del nostro territorio. L’impegno delle Pro Loco nel preservare le tradizioni e promuovere la cultura ha bisogno del nostro supporto, perché senza di loro questo patrimonio rischierebbe di scomparire. In Italia si contano oltre seimila Pro Loco. Per questa ragione in Parlamento ha ottenuto il favore di tutti la proposta di legge che mira a snellire burocraticamente il mondo del volontariato e l’associazionismo: queste energie vanno incentivate, aiutate”.

“Siamo orgogliosi di ospitare l’Edizione 2024 del Festival delle Pro Loco del Veneto nel nostro comune. Sarà un’opportunità straordinaria per far conoscere le bellezze e le tradizioni di Piazzola sul Brenta a un vasto pubblico“, ha commentato Giuliano Tessari, presidente della Pro Loco di Piazzola sul Brenta.

Fiorenzo Lorenzini, Consigliere UNPLI Veneto e referente del Festival, ha sottolineato l’importanza dell’evento, affermando: “Il Festival delle Pro Loco del Veneto rappresenta una vetrina unica per le Pro Loco della regione, che potranno mostrare la loro dedizione nel promuovere la cultura, l’enogastronomia e il folklore veneto. Invitiamo tutti a partecipare e vivere un’esperienza indimenticabile“.

Le Pro loco del Padovano saranno fianco a fianco con molte altre del Veneto e qualche ospite de altre regioni. Queste, come tutte, sono il motore di numerosi eventi che attirano migliaia di persone ogni anno. Con 95 associazioni e oltre novemila volontari iscritti, chi mai potrebbe immaginare l’organizzazione di sagre, mostre artistiche, mercatini e feste nel territorio? Sarebbero ancora possibili, ad esempio, la Festa della Fragola o la sagra del Folpo? Ben più della metà di tuttoi gli eventi nel padovano durante la primavera ed estate, con centinaia di appuntamenti che contribuiscono significativamente all’economia locale, sono garantiti dalle Pro Loco.

L’Edizione 2024 del Festival delle Pro Loco del Veneto si svolgerà il 6 e 7 a Piazzola sul Brenta: centinaia di stand enogastronomici offriranno ai visitatori un’ampia selezione di prelibatezze locali, mentre proposte culturali e di intrattenimento coinvolgeranno grandi e piccoli. Gruppi folcloristici provenienti da tutto il Veneto si esibiranno in spettacoli tradizionali, mentre gruppi bandistici animeranno le atmosfere con le loro esibizioni. Saranno organizzate anche attività didattiche e laboratori per bambini ( programma in allegato ).

(Provincia di Padova)