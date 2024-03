Padova non arriva in finale, ma si contenderà il terzo posto

Nella semifinale di questa sera del “NAS Sports Tournament”, la compagine patavina guidata da coach Jacopo Cuttini ha incontrato Zabeel 2, il nome arabo attribuito a Valsa Group Modena per il torneo di Dubai. La sfida tra le due italiane in campo ha visto prevalere in tre set la formazione modenese. Padova tornerà ora a giocare, per l’ultimo match negli Emirati Arabi Uniti, sabato 30 marzo, alle ore 18.15 (ora italiana), per contendersi il terzo posto.



Per la sfida con Zabeel 2, la formazione patavina si è presentata in campo con Desmet, Crosato, Falaschi, Porro, Plak, Stefani, Zenger (L). Porro il miglior realizzatore con 11 punti (50% attacco) per Padova, mentre Zabeel 2 Sapozhkov con 18 punti (50% attacco).

Primo set. Inizio di parziale del tutto positivo per i bianconeri della Pallavolo Padova che, approfittando di qualche sbavatura della compagine avversaria, mettono a segno il primo break del set (1-3). Zabeel 2 trova, tuttavia, la forza di impattare sul 4-4, ma la squadra di coach Cuttini torna nuovamente in vantaggio (7-8, Desmet forza il muro modenese e fa punto). Negli istanti successivi l’andamento del gioco inizia a farsi tutto punto a punto (10-10; 11-10; 11-11), nessuna delle formazioni in campo sembra, infatti, riuscire ad allungare. Il set prosegue all’insegna dell’equilibrio e sul 19-20, dopo l’ace di Plak, coach Giuliani ricorre al time al time out per cercare di spezzare il ritmo. Break di Modena sul 24-22 e il parziale viene chiuso 25-22 da Zabeel 2.

Secondo set. Si ripercuote, ad avvio del secondo parziale, un andamento contraddistinto dall’equilibrio (5-5), che viene però bruscamente interrotto dal break di Modena, quando si porta a tre lunghezze di vantaggio su Padova (8-5, ace di Sanguinetti) e il coach bianconero chiama il time out. Dopo questa breve parentesi del gioco, si torna nuovamente all’equilibrio tra le due compagini sul taraflex di Dubai (15-15), fino al nuovo break di Modena (17-15), a seguito del quale coach Cuttini ricorre ancora al time out. Verso la fine del set Zabeel 2 amplia il distacco sui patavini (19-15) e si proietta avanti. Il parziale termina 25-20 e la squadra di coach Giuliani vince anche il secondo set.

Terzo set. Terzo parziale che prende avvio con nessuna delle due squadre in campo in grado, nei primissimi minuti, di allungare (6-6). Andamento che cambia negli istanti successivi. Break di Modena sul 14-9, grazie ai due ace di Sapozhkov, e la formazione di coach Giuliani inizia a macinare punti. A seguito di alcuni reti al servizio dei modenesi, Padova prova a ricucire lo svantaggio (16-12), ma non riesce nell’intento. Negli ultimi momenti della sfida Zabeel 2 aumenta la pressione e corre avanti (23-15), chiudendo il set 25-15, e portando a casa la vittoria nel match.

Le parole di coach Jacopo Cuttini al termine della sfida con Zabeel 2: “Sapevamo che l’incontro sarebbe stato impegnativo, particolarmente ostico contro una squadra come Modena. Il loro livello attuale rappresenta una sfida per noi. Nonostante ciò, abbiamo affrontato la partita con determinazione e siamo riusciti a competere. Il primo set è stato estremamente equilibrato. Tuttavia, alla fine, la vittoria è stata decisa dalla loro abilità nei servizi, che ci ha messo in difficoltà. Nel secondo set abbiamo cercato di rimanere al passo, ma non siamo riusciti a farlo e loro hanno alzato il livello. Nel terzo set, ci siamo un po’ arresi. Ora dobbiamo ricaricare le energie mentali rapidamente e concentrarci sulla partita di domani contro la squadra che ci ha sconfitto due giorni fa, il mix di Catania e Taranto. Sarà una rivincita e faremo del nostro meglio per ottenere il terzo posto”.

Il tabellino

Zabeel 2 – Pallavolo Padova: 3-0 (25-22; 25-20; 25-15)

Zabeel 2: Davyskiba 10, Brehme 6, Sapozhkov 18, Rinaldi 12, Sanguinetti 7, Bruno 1, Federici (L); Boninfante, Pinali G., Pinali R.. Non entrati: Juantorena, Stankovic, Gollini (L). All. Giuliani Alberto.

Pallavolo Padova: Desmet 5, Crosato 1, Falaschi, Porro 11, Plak 5, Stefani 9, Zenger (L); Zoppellari, Guzzo 1, Truocchio. Non entrati: Gardini, Garcia, Sighinolfi, Taniguchi (L). All. Cuttini Jacopo.

Durata: 29’, 28’, 22’. Totale: 1h19.

Note. Servizio: Zabeel 2 errori 19, ace 7, Padova errori 13, ace 3. Muro: Zabeel 2 11, Padova 3. Errori punto: Zabeel 2 25, Padova 21. Ricezione: Zabeel 2 51% (31% prf), Padova 36% (24% prf). Attacco: Zabeel 2 51%, Padova 35%.

Prossima gara. Il prossimo e ultimo match in programma per la compagine bianconera, per contendersi il terzo posto del “NAS Sports Tournament”, sarà sabato 30 marzo alle 21.15, ora locale, 18.15, ora italiana.

(Pallavolo Padova)