A Miami Dimitrov in finale, Zverev ko in 3 set

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sarà Grigor Dimitrov a contendere a Jannik Sinner il “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il bulgaro, 11esima testa di serie, si è imposto sul tedesco Alexander Zverev, numero 4 del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (4), 6-4, conquistando l’accesso alla finale e una vittoria che gli permette di rientrare nella top ten del ranking Atp dopo una lunga assenza. Dimitrov si giocherà il titolo contro Jannik Sinner che ieri sera, nella prima semifinale, ha travolto il russo Daniil Medvedev con un netto 6-1, 6-2.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).