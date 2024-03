La magia di Giotto. Dagli affreschi alle immagini fotografiche

Nell’ambito delle attività di approfondimento sulle tematiche della mostra Lo Scatto di Giotto. La Cappella degli Scrovegni nella fotografia fra ‘800 e ‘900, giovedì 4 aprile, alle ore 17.00 la studiosa Maria Beatrice Autizi proporrà al pubblico una riflessione sulla ricerca della rappresentazione della realtà nelle immagini giottesche.

L’Arte di Giotto che ritroviamo in Cappella Scrovegni si muove nel tempo e nello spazio, a partire dalle primissime fotografie fino alla riproduzione in altissima risoluzione che hanno incantato il pubblico qui a Padova quanto quello che ha visitato la mostra presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York. – spiega Maria Beatrice Autizi- In occasione dell’incontro andremo alla scoperta delle piante, dei fiori di Giotto e di tutti quei particolari che mantengono viva la sua magia ma anche di tutto ciò che l’artista fiorentino ha insegnato ai pittori che verranno dopo di lui.

Introduce l’incontro Francesca Veronese, direttrice dei Musei Civici di Padova.

Al termine dell’incontro è prevista la visita alla mostra.

L’ingresso è libero fino al raggiungimento del limite di posti disponibili

Tel. 049 8204530

[email protected]

Informazioni sulla Mostra

Museo Eremitani (piazza Eremitani 8)

28 ottobre 2023 – 7 aprile 2024

tutti i giorni 09:00-19:00

prezzo: incluso nel biglietto di ingresso al Museo Eremitani

