Dolfin (Lega – LV): “La cozza di Pellestrina riconosciuta dal Ministero dell’Agricoltura, tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali”

28 marzo 2024

(Arv) Venezia 28 mar. 2024 – “Mitilla, la cozza di Pellestrina, è stata riconosciuta tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali, Pat, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Un plauso ai titolari del marchio Mitilla, la famiglia Busetto, per questo importante riconoscimento al prodotto di eccellenza, un importante risultato per la pesca del nostro territorio. E’ una notizia che ci riempie di gioia ed orgoglio: la cozza di Pellestrina, dopo esser stata tra i campioni del ‘Golosario’, ora viene ufficialmente riconosciuta dal Ministero, non solo per il suo valore culinario ma anche culturale, legato alle nostre tradizioni e identità”. Sono le parole di Marco Dolfin, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta e Capo dipartimento Pesca per il partito in Veneto.

(Regione Veneto)