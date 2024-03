Comune di Padova: provvedimenti di viabilità. Strade chiuse. Aggiornato in data 29 marzo 2024

Saranno chiuse al traffico veicolare:

via Giacomo Leopardi, carreggiata in direzione est del tratto compreso tra via A. Manzoni ed il numero civico 12 compreso, fino a giovedì 4/04/2024, dalle ore 9.30 alle ore 16.00, eccetto che negli orari di uscita degli studenti dagli istituti scolastici limitrofi, per un intervento di potatura dei platani;

via Patriarcato, tratto compreso tra via G. Frigimelica e via Accademia, martedì 9/04/2024, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, per il sollevamento di un gruppo frigo sulla copertura di un edificio;

via Antonio Stoppani, tratto prospiciente i numeri civici 12 e14, giovedì 11/04/2024, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di manutenzione sulla grondaia a filo strada presso un edificio:

via Domenico Campagnola, tratto compreso tra via Collegio San Marco e via I. Wiel, i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, proroga chiusura fino al 9/04/2024 per la soppressione di alcuni allacciamenti alla rete del gas metano;

Per il rifacimento del manto usurato è prevista, infine, la chiusura temporanea al traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, nei seguenti tratti stradali:

– da lunedì 2/04/2024 a venerdì 12/04/2024, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, via Della Biscia, tratto compreso tra via C. Matteucci ed il numero civico 124;

– ​da lunedì 2/04/2024 a venerdì 26/04/2024, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, via Andrea Maria Ampere;

– da lunedì 15/04/2024 a martedì 30/04/2024, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, via Federico Confalonieri, tratto compreso tra il numero civico 28 e via S. D’Acquisto, via Sandro Godina, via Antonio Tonzig, tratto compreso tra via F. Confalonieri e via A. Anfossi.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)